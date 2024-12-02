فيرستابن ممتعض من تصرفات راسل أمام مراقبي جائزة قطر

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أبدى سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، المتوج باللقب العالمي للمرة الرابعة تواليا، امتعاضه من تصرفات سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل بعد التجارب التأهيلية لجائزة قطر الكبرى، الجولة الثالثة عشرة قبل الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا واحد والتي أقيمت الأحد على حلبة لوسيل.

وأحرز فيرستابن المركز الأول في سباق الأحد الذي انطلق منه ثانيا عوضا عن المركز الأول، بعدما عوقب بإرجاعه مركزا على خط البداية لصالح راسل نتيجة إعاقته الأخير حين كان البريطاني يستعد للفة سريعة أخيرة في نهاية الفترة الثالثة من التصفيات.

واضطرّ راسل لتفادي سائق ريد بول الذي كان يسير ببطء عند المنعطف الثاني عشر، بينما كان الهولندي يحاول ترك مساحة بينه وبين السيارة التي أمامه قبل بدء لفته الأخيرة التي حقق من خلالها المركز الأول.

ورأى فيرستابن الذي توج باللقب العالمي الرابع تواليا في الجولة الماضية خلال جائزة لاس فيغاس، أن راسل “تحمس أكثر من اللازم” خلال الواقعة التي تسببت بمعاقبته.

وقال “فوجئت وشعرت بخيبة أمل خلال جلسة الاستماع في مكتب المراقبين. سبق لي التواجد هناك (أمام مراقبي السباقات) مرات عدة ولم أر قط شخصا حاول جاهدا إيذاء شخص آخر”.

ووجه فيرستابن كلمات قاسية لراسل على شاشة التلفزيون الهولندي “فيابلاي”، قائلا “أحترم الكثير من السائقين، لكن بالأمس (السبت) فقدت احترامي له تماما، كان من السخافة أن يسعى جاهدا كي أعاقب. كنت مستاء جدا من ذلك”.

وتابع “كما تعلمون، هو دائما مهذب جدا أمام الكاميرات، لكن إذا تعاملتم معه شخصيا، فهو مختلف تماما. لا أستطيع تحمل ذلك. بالتالي، ليذهب إلى الجحيم، لا أريد أي علاقة به بعد الآن”.

وفي المؤتمر الصحافي بعد الجائزة القطرية، شعر الهولندي أن مراقبي السباق لم يتقبلوا شرحه، واتهم راسل بمحاولة “الإضرار به” بروايته أمام اللجنة، مضيفا “لم أصدق أني عوقبت. لكن لا شيء يفاجئني بعد الآن في هذا العالم الذي نعيش فيه. لست سعيدا بذلك، لكن عليك قلب الصفحة في مرحلة أو في أخرى”.

وتابع “في الحقيقة، حاولت أن أكون لطيفا، يجب على الأرجح ألا أكون كذلك. لم أشأ أذية أحد في تحضيراتهم للفاتهم… هذا ما حاولت شرحه أيضا، لكني شعرت كما لو أني أتحدث إلى الحائط، لم يكن بالإمكان فعل شيء”.

من جانبه قال مدير ريد بول البريطاني كريستيان هورنر لشبكة “سكاي سبورتس” إن فيرستابن ترجم ذلك الانزعاج من راسل على الحلبة بتجاوزه عند الانطلاق، كاشفا أن الهولندي توعد خلال الجولة الشرفية التقليدية التي تسبق السباقات سائق مرسيدس بتجاوزه خلال الانطلاق.

وتابع “كان منزعجا من جورج، وكيف سارت الأمور أمام المراقبين بالأمس (السبت). ترجم ذلك في السباق” الذي أنهاه راسل في المركز الرابع خلف شارل لوكلير من موناكو (فيراري) والأسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين).

وتأجل الصراع على لقب الصانعين حتى الجولة الختامية المقررة الأحد في أبوظبي، إذ بات فريق فيراري خلف ماكلارين بفارق 21 نقطة نتيجة حلول سائقه الإسباني كارلوس ساينس سادسا، فيما اكتفى البريطاني لاندو نوريس بالمركز العاشر.

نب/ا ح/جأش