فيضانات تغمر لاهور ثاني أكبر مدن باكستان بعد “أمطار قياسية”

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غمرت الفيضانات الخميس لاهور، ثاني مدن باكستان، بعد هطول أمطار غزيرة هي الأعلى التي تسجلها مصلحة الأرصاد الجوية، كما قال نائب مدير الوكالة فاروق دار لوكالة فرانس برس.

وأضاف أن عاصمة البنجاب المتاخمة للهند والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 13 مليون نسمة، شهدت “هطول نحو 360 مليمترا من الأمطار خلال ثلاث ساعات”.

وأضاف “إنها أمطار قياسية” مشيرا إلى أن آخر أعلى مستوى لها بلغ “332 مليمترا في 31 تموز/يوليو 1980”.

وأفاد سكان أن المياه غمرت العديد من الأحياء والمستشفيين الرئيسيين في المدينة وانقطعت الكهرباء في أماكن عدة.

وأكدت رئيسة الحكومة المحلية مريم شريف على منصة “إكس” أن المياه غمرت الطرق ما أدى إلى عرقلة حركة المرور والنشاط الاقتصادي في المدينة حيث “تنشر كل الآليات الحكومية على الأرض”.

وصباح الخميس، قتل شخص بصعقة كهربائية، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

– 24 قتيلا –

وهذا الأسبوع، قُتل 24 شخصا على الأقل، من بينهم 11 فردا من عائلة واحدة، بسبب سوء الأحوال الجوية في مقاطعة خيبر بختونوا الواقعة في شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان، وفقا للسلطات.

وحذّرت السلطات من هطول أمطار غير اعتيادية حتى في موسم الأمطار الموسمية الذي يستمر حتى أيلول/سبتمبر، خلال الأيام الستة الأولى من آب/اغسطس في مختلف الاقاليم بعد موجات حر عدة تجاوزت فيها درجات الحرارة الخمسين درجة.

وتشهد باكستان، خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ظواهر طقس قاسية يربطها العلماء بالتغير المناخي.

وتؤكد هذه الدولة الفقيرة باستمرار أن سكانها البالغ عددهم 240 مليون نسمة (حوالى 3 % من سكان العالم) مسؤولون عن أقل من 1 % من انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم.

وبعد شتاء طويل بشكل غير معتاد، كان شهر نيسان/ابريل ماطرا وسجل أعلى نسب هطول أمطار منذ 63 عاما بحسب السلطات، إلى جانب كوارث أوقعت حوالى 150 قتيلا بينهم عشرات الأطفال في انهيار منازل بسبب الأمطار الغزيرة.

في العام 2022، غمرت فيضانات ثلث أراضي باكستان وأثرت على أكثر من 33 مليون شخص وتسببت في وفاة أكثر من 1700 شخص.

وتشهد باكستان أيضا موجات حر قاتلة وتلوثا للهواء يعد من بين الأسوأ في العالم.

وكانت السلطات قررت في أيار/مايو إغلاق المدارس أمام نصف التلاميذ في باكستان قبل أسبوع من الموعد المحدد في إطار إجراءات طارئة للتخفيف من تأثير سلسلة موجات حر تشهدها البلاد.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) آنذاك بأن أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال في جنوب آسيا (460 مليونا) معرّضون إلى درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية 83 يوما على الأقل سنويا.

وتمثّل الأمطار الموسمية الصيفية ما بين 70 و80 % من كمية المتساقطات في جنوب آسيا والتي تعد موردا حيويا للقطاع الزراعي الرئيسي.

كف/الح/نور