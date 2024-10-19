فيضانات في كينشاسا إثر تساقط أمطار غزيرة

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تسببت أمطار غزيرة هطلت صباح السبت بفيضانات في عدّة أحياء من عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث فاضت أنهر عدّة، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وشهدت كينشاسا حيث يعيش حوالى 17 مليون شخص تساقطات طوفانية أولى مع بدء موسم الأمطار، وفق شهادات وصور تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر تسجيلان على الأقلّ الأمطار وهي تجرف حافلات النقل العام الصفراء في الشارع.

وفي وسط العاصمة، فاضت الأنهر الصغيرة والقنوات وشبكات الصرف الصحي غامرة بمياهها الممرّات الرئيسية لا سيما في حيّ ليميت الصناعي. وأفاد شهود بأن سكانا تجرّأوا على الخروج من منازلهم في هذه الظروف قوبلوا بمياه حتّى مستوى الصدر.

وقال رجل أربعيني رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس “ليست المرّة الأولى التي نشهد فيها فيضانات هنا. ونحن نعاني ذلك كلّ مرّة تتساقط فيها أمطار غزيرة بسبب النقص في صيانة نهر كالامو”.

ولعبور المياه الموحلة، يلجأ سكان منطقتي فورجورون وفونا إلى خدمات بعض الشباب الذين يحملونهم على ظهورهم أو ينقلونهم على عربات مقابل بدل مالي.

وغالبا ما تسفر الأمطار الغزيرة والفيضانات عن وقوع ضحايا في كينشاسا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019، لقي حوالى 40 شخصا حتفهم في العاصمة إثر أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وانزلاقات للتربة.

ولم يسجّل سقوط أيّ ضحية في كينشاسا حتّى منتصف يوم السبت.

ستر-مبب/م ن/ب ق