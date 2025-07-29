فيلم مقتبس من سلسلة مانغا “قاتل الشياطين” يحطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر

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أعلنت منظمة متخصصة في القطاع السينمائي أنّ أحدث عمل مقتبس من سلسلة المانغا الشهيرة “قاتل الشياطين” Demon Slayer يحطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر في اليابان، إذ بلغت عائداته حتى اليوم نحو 65 مليون دولار.

وحقق الفيلم الذي يحمل عنوان Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie Film 1 وطُرح في الصالات بتاريخ 18 تموز/يوليو، هذه الإيرادات في ثمانية أيام فقط.

أعلنت منظمة “كوغيو تسوشينشا” التي تتابع مبيعات الأفلام، أنّ الرقم القياسي السابق يعود إلى الجزء الأخير من السلسلة الذي حقق هذا الرقم في عشرة أيام خلال عرضه عام 2020.

وجاء في الحساب الرسمي للفيلم عبر منصة “اكس” الاثنين “نشكر كل معجب حضر إلى دور السينما، وكذلك فرق العمل في دور العرض الذين ساهموا في نجاح هذا العمل”.

“قاتل الشياطين” هو في الأصل سلسلة شرائط مصورة يابانية (مانغا) بيعت منها أكثر من 200 مليون نسخة في العالم بحسب دار نشر “شويشا”.

يتناول العمل الذي ابتكره الفنان كويوهارو غوتوجي مغامرات تانجيرو كامادو، وهو بطل شاب يحارب المخلوقات الشريرة خلال بحثه عن علاج لأخته التي أصبحت هي الأخرى شيطانة.

هيه/رك/غ ر