قائد الجيش السوداني: السلام ممكن فقط إذا وضعت قوات الدعم السريع سلاحها

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تعهد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان السبت أن تقاتل قواته حتى النصر، مستبعدا السلام مع قوات الدعم السريع ما لم تسلم الأخيرة أسلحتها.

وقال البرهان في أول خطاب متلفز له منذ سيطرة الجيش على الخرطوم هذا الأسبوع إن “طريق السلام وإنهاء الحرب ما زال مشرعا… ذلك ممكن وطريقه واضح وهو أن تضع هذه الميليشيا السلاح”.

واستبعد قائد الجيش أي مفاوضات مع الدعم السريع، معتبرا أن النصر لن يكتمل “إلا بالقضاء على آخر متمرد في آخر بقعة من السودان”.

جاء الخطاب بعد أيام من دخول الجيش إلى القصر الرئاسي في الخرطوم الذي كان تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب قبل نحو عامين.

وشنّ الجيش الذي تكبد خسائر فادحة لمدة 18 شهرا، هجوما مضادا قويا في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، تمكن من خلاله من التقدم عبر وسط السودان باتجاه العاصمة.

وإضافة إلى القصر الرئاسي، استعاد الجيس في هجوم حاسم في الخرطوم الأسبوع الماضي المطار ومواقع استراتيجية أخرى.

وأجبرت استعادة الجيش للخرطوم قوات الدعم السريع على إعادة تنظيم صفوفها، لكن قيادتها استمرت في التعبير عن تحديها، وتعهدت أن “لا تراجع ولا استسلام” مؤكدة أنها ستعمل “على حسم المعركة لمصلحة شعبنا وسوف نجرع العدو الهزائم”.

وبعد ساعات من زيارة عبد الفتاح البرهان القصر الرئاسي، أعلنت قوات الدعم السريع عن “تحالف عسكري” مع فصيل من الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبر العزيز الحلو التي تسيطر على أجزاء من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وكان هذا الفصيل قد اشتبك مع طرفي النزاع الأساسيين، قبل أن يوقع ميثاقا سياسيا مع قوات الدعم السريع الشهر الماضي لإنشاء حكومة منافسة.

ومساء الخميس، أفاد شهود عيان في مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق، بأن مطار المدينة وسد الروصيرص القريب تعرضا لهجوم بطائرات مسيّرة شنته قوات الدعن السريع وحلفاؤها لأول مرة منذ بدء الحرب.

وأعلن الجيش لاحقا أنه أسقط طائرات مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع.

من جهتها، أعلنت قوات الدعم السريع السبت سيطرتها على قاعدة عسكرية تقع على بعد نحو 140 كيلومترا جنوب غرب الدمازين.

دمرت الحرب السودان، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص.

وباتت البلاد منقسمة فعليا إلى قسمين، حيث يسيطر الجيش على الشمال والشرق، في حين تسيطر قوات الدعم السريع على معظم دارفور في الغرب ومناطق في الجنوب.

ماف/ح س