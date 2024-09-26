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قائد سلاح الجو الإسرائيلي: سنوقف أي نقل للأسلحة من إيران إلى حزب الله

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القدس (رويترز) – قال قائد القوات الجوية الإسرائيلية يوم الخميس إن سلاح الجو سيوقف أي نقل للأسلحة من إيران إلى جماعة حزب الله اللبنانية ويستعد لدعم القوات خلال أي عمليات برية ضد الجماعة.

وذكر الميجر جنرال تومر بار قائد سلاح الجو الإسرائيلي “في لبنان سنمنع أي احتمال لنقل الأسلحة إلى لبنان من إيران”.

وأضاف، في إشارة إلى حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله، “ثقة نصر الله … تعتمد على الإمدادات القادمة من إيران”.

وقال للجنود حسبما جاء في مقطع مصور نشره الجيش الإسرائيلي “نستعد جنبا إلى جنب مع القيادة الشمالية لمناورة برية. مستعدون، إذا جرى تفعيلها. هذا قرار يتعين اتخاذه من القيادة العليا”.

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