قائد قوات الدعم السريع يؤكد استعداده للقتال لعقود

قال قائد قوات الدعم السريع السودانية إن قواته مستعدة للقتال لعقود في حربها مع الجيش، محذرا من أن مقاتليه ما زالوا متمركزين على مشارف العاصمة التي استعاد الجيش السيطرة عليها.

وأضاف قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لمجموعة من الجنود في موقع لم يُكشف عنه مساء الأربعاء “لا نريد لهذه الحرب أن تستمر”، “لكن لو استمروا بها (الجيش) 40 سنة فستستمر لغاية اقتلاعهم من جذورهم”.

وجاءت تصريحات دقلو بعد يوم من اتهام الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة بالضلوع في قصف بالمسيّرات منذ آذار/مارس على عدة ولايات في السودان انطلاقا من الأراضي الإثيوبية، بما في ذلك هجمات بالطيران المسيّر الاثنين استهدف العاصمة الخرطوم ومطارها.

وتواجه الإمارات اتهامات بتسليح قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه أبوظبي، بينما نفت إثيوبيا وجود عناصر من قوات الدعم السريع وقوات إماراتية على أراضيها.

كما نفى البلدان أي تورط لهما في الضربات التي لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من تفاصيلها بشكل مستقل.

وقال دقلو إن عناصر من قوات الدعم السريع لم يغادروا العاصمة التي استعاد الجيش السيطرة عليها في آذار/مارس 2025، مضيفا أن هؤلاء العناصر ما زالوا متمركزين على مشارف أم درمان، على الضفة الأخرى من نهر النيل مقابل وسط الخرطوم.

وتعرضت الخرطوم التي شهدت هدوءا نسبيا منذ استعادة الجيش السيطرة عليها، لعدة ضربات في الأسبوعين الماضيين.

السبت الماضي أسفرت ضربة بطائرة مسيرة عن مقتل خمسة مدنيين كانوا في سيارة في جنوب أم درمان، بينما ألحق هجوم آخر الأسبوع الماضي أضرارا بمستشفى.

وخلال الأشهر الأخيرة شهدت العاصمة عودة تدريجية للحياة مع رجوع أكثر من 1,8 مليون نازح، وفق أرقام الأمم المتحدة، واستئناف الرحلات الداخلية من المطار، رغم استمرار نقص الكهرباء والخدمات الأساسية في أجزاء واسعة من المدينة.

وتصاعدت هجمات الطائرات المسيرة من كلا الطرفين في مختلف أنحاء السودان في الأشهر الأخيرة مودية بنحو 700 مدني منذ كانون الأول/يناير، بحسب الأمم المتحدة.

وأسفرت الحرب التي دخلت عامها الرابع عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، وتسببت بما وصفته الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.

وتعثرت الجهود المبذولة لإنهاء النزاع حتى الآن، ومن بينها مساعي مجموعة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، مع عدم اتفاق الطرفين المتحاربين على وقف إطلاق نار إنساني.

وأعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مرارا أن قواته ستقاتل حتى النصر، مؤكدا أن الحرب لن تنتهي إلا بتسليم قوات الدعم السريع أسلحتها.

وخارج العاصمة تدور معارك ضارية على عدة جبهات أخرى، بما في ذلك جنوب كردفان وولاية النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية.

