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قائد قوات سوريا الديمقراطية يطالب الشرع بمحاسبة “مرتكبي المجازر”

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القامشلي (سوريا) (رويترز) – دعا قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي يوم الأحد الرئيس السوري أحمد الشرع إلى ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال العنف الطائفي في المناطق الساحلية، متهما الفصائل المدعومة من تركيا بالوقوف في المقام الأول وراء عمليات القتل.

وقال عبدي لرويترز في تعليقات مكتوبة إن على الشرع التدخل لوقف “المجازر” قائلا إن الفصائل “التي لا تزال تدعمها تركيا والمتشددون الإسلاميون” هي المسؤولة بشكل رئيسي.

وأحجمت وزارة الدفاع التركية عن التعليق على استفسار من رويترز. ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من الخارجية التركية.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية