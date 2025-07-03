The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

قاض أميركي يعلق قرار ترامب حظر اللجوء للمهاجرين غير النظاميين

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

علّق قاض فدرالي أميركي تطبيق قرار أصدره الرئيس دونالد ترامب بهدف منع الأشخاص الذين دخلوا بشكل غير قانوني عبر الحدود المكسيكية من التقدم بطلب لجوء.

وأعلن ترامب الحظر في 20 كانون الثاني/يناير، وهو أول يوم له في منصبه، ويرد فيه أن الوضع على الحدود الجنوبية “يشكل غزوا” بسبب تدفق الأشخاص الساعين إلى دخول الولايات المتحدة.

لكن أحد القضاة الفدراليين في واشنطن رأى الأربعاء أنه “لا يوجد شيء في قانون الهجرة والجنسية أو الدستور يمنح الرئيس أو ممثليه الصلاحيات المفرطة المذكورة في القرار والتوجيهات بخصوص تنفيذه”.

جاء ذلك بعدما لجأ إلى القضاء 13 شخصا قالوا إنهم فروا من الاضطهاد في أفغانستان والإكوادور وكوبا ومصر والبرازيل وتركيا وبيرو. كما طعنت في القرار ثلاث منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق المهاجرين.

وأوضح القاضي أن ستة من هؤلاء الأشخاص جرى ترحيلهم بموجب قرار ترامب.

وجاء في قرار القاضي أنه “يقر بأن السلطة التنفيذية تواجه تحديات هائلة في منع الدخول غير النظامي إلى الولايات المتحدة ومعالجة العدد الهائل لطلبات اللجوء العالقة”.

لكنه شدد على أن قانون الهجرة والجنسية فقط هو الذي يحكم إجراءات الترحيل.

وأرجأ القاضي تنفيذ قراره لمدة أسبوعين لإعطاء إدارة ترامب الوقت لاستئنافه، وأوضح أنه ينطبق فقط على الأشخاص الذين لم يتم ترحيلهم بعد.

جعل ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى، مشيرا إلى تعرض الولايات المتحدة إلى “غزو” من “مجرمين من الخارج” وتعهد تسريع ترحيل المهاجرين.

ولكن برنامج الترحيل الجماعي الذي أطلقه تباطأ بسبب أحكام قضائية متعددة.

سست/ح س/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
58 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
18 إعجاب
16 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية