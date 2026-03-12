The Swiss voice in the world since 1935
قاعدة عسكرية إيطالية في كردستان العراق تتعرض لهجوم خلال الليل

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

روما 12 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤولون في وزارة الدفاع الإيطالية اليوم الخميس إن قاعدة عسكرية إيطالية في إقليم كردستان العراق تعرضت لهجوم خلال الليل، لكن لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات.

وأشارت الوزارة في البداية إلى أن القاعدة الإيطالية في أربيل تعرضت لهجوم صاروخي، إلا أن مصادر في الوزارة قالت لاحقا إن طائرة مسيرة هي التي دمرت مركبة عسكرية ربما عن طريق الخطأ.

وقالت الوزارة على منصة إكس في الساعات الأولى من اليوم الخميس “لم يسقط قتلى أو تقع إصابات بين الجنود الإيطاليين. جميعهم بخير”.

وأضافت مصادر الوزارة أن من المحتمل أن الطائرة المسيرة لم تستهدف القاعدة الإيطالية عمدا، بل أصابتها عن طريق الخطأ بعد أن فقدت القدرة على الحفاظ على ارتفاعها.

وقال الكولونيل ستيفانو بيتزوتي قائد القاعدة لقناة (سكاي تي.جي24)، إن الجنود تلقوا تحذيرات من تهديدات جوية محتملة واحتموا في الملاجئ قبل ساعات من الواقعة.

وأضاف أن مصدر الهجوم لم يعرف بعد، مشيرا إلى أن حالة التأهب للغارات الجوية انتهت، لكن خبراء يواصلون فحص المنطقة وتأمينها.

ويشر موقع وزارة الدفاع إلى أن إيطاليا لديها حوالي 300 جندي في أربيل يعملون على تدريب قوات الأمن الكردية.

إلا أن بيتزوتي أشار إلى أن الأعداد انخفضت في الآونة الأخيرة بسبب المخاطر المتزايدة الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

(إعداد محمود رضا مراد وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)

