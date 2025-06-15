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قبرص: إيران طلبت منا نقل “بعض الرسائل” إلى إسرائيل

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نيقوسيا (رويترز) – قال الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس يوم الأحد إن إيران طلبت من قبرص نقل “بعض الرسائل” إلى إسرائيل، مضيفا أنه يتوقع التحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحقا يوم الأحد.

كما عبر كريستودوليديس عن استيائه مما وصفه بالتباطؤ من الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط.

وأضاف أن قبرص، أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى منطقة الشرق الأوسط، طلبت عقد اجتماع استثنائي لمجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

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