قتلى في غارات روسية “استمرّت أكثر من 20 ساعة” على دنيبرو الأوكرانية

قُتل ستة أشخاص على الأقل وأُصيب 47 آخرون بجروح في غارات روسية على مدينة دنيبرو الواقعة في الشرق والتي أفادت السلطات بأنّها تعرّضت لموجات من الضربات الروسية “على مدى أكثر من 20 ساعة”.

في منطقة لوغانسك التي تحتلها القوات الروسية، قال المسؤول المحلي باسيتشنيك إنّ ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب آخران في غارات أوكرانية بطائرات مسيّرة استهدفت أماكن سكنية ليل الجمعة السبت.

وأفادت روسيا بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين في غارات على أراضيها.

وتقع مدينة دنيبرو الصناعية على بعد أكثر من 100 كيلومتر من خط المواجهة الذي يعبر شرق وجنوب أوكرانيا، وهي الأكثر تضررا في الأيام الأخيرة بعدما استُهدفت مرات عدة.

وقال أولكسندر غانيا، رئيس الإدارة العسكرية في إقليم دنيبروبيتروفسك، على تطبيق تلغرام، “على مدى أكثر من 20 ساعة عصيبة، هاجم الروس دنيبرو”.

وأضاف “لقد ضربوا بصواريخ وطائرات مسيرة. لقد ضربوا عمدا. لقد استهدفوا المناطق السكنية”.

وأشار إلى “سقوط ستة قتلى و47 جريحا، بينهم اثنان في حالة حرجة”.

وأظهرت صور نشرتها خدمات الإنقاذ الأوكرانية مبنى سكنيا مدمرا إلى حد كبير، وعناصر إنقاذ وسكانا مصدومين.

وقالت موسكو إنّها شنّت هجوما ردا على الهجمات الأوكرانية على بنى تحتية مدنية روسية، مؤكدة أنّها نفذت “ضربة واسعة النطاق” على “منشآت المجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة، فضلا عن بنية تحتية لموانئ”.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان إلى أنّه “تمّ تحقيق أهداف الضربة”.

ويطغى الجمود على الجهود الدبلوماسية الرامية لوضع حد للنزاع الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، إذ التفتت جهود الوساطة الأميركية للتركيز على حرب شرق الأوسط التي اندلعت في شباط/فبراير.

وقال بوريس فيلاتوف رئيس بلدية دنيبرو في منشور على تطبيق تلغرام إنّ “الروس يستهدفون مواقع مدنية عمدا، وبمجرّد وصول عناصر الإنقاذ والفرق الفنية والشرطة إلى مكان الحادث، ينفذون هجوما جديدا”، مضيفا أنّ أحد نوابه كاد أن يُقتل أثناء تقييم الأضرار.

– مواصلة الضغوط على موسكو –

وأشار أولكسندر غانيا إلى أنّ المنطقة المحيطة بالمدينة استُهدفت أيضا بضربات بمسيّرات روسية ونيران مدفعية، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص، بينهم طفل رضيع وطفل يبلغ من العمر أربع سنوات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، إنّ “من المهم ألا يصمت العالم في مواجهة ما يحدث، وألا تطغى الحرب في إيران على هذه الحرب الروسية في أوروبا”.

وأضاف زيلينسكي أنّ “من الضروري ألا يتوقف الضغط على روسيا في ما يتعلق بهذه الحرب ليوم واحد”، مؤكدا أنّه “يجب عدم وقف العقوبات المفروضة على روسيا مقابل كل ضربة من هذه الضربات”.

يأتي ذلك فيما أقرّ اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في قبرص الخميس الحزمة العشرين من العقوبات على روسيا والتي تستهدف القطاع المصرفي وتضيف قيودا جديدة على صادرات النفط الروسي.

وبعد عرقلة من المجر استمرت أشهرا عدة، وافق القادة الأوروبيون أخيرا على قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) يهدف لتعزيز دفاعاتها والمساهمة في تغطية نفقات الدولة لفترة 2026-2027.

ويُقتل مدنيون يوميا تقريبا بقصف روسي أو أوكراني منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

ردا على ذلك، تشنّ كييف هجمات على الأراضي الروسية، تسفر أيضا عن ضحايا مدنيين.

في الأثناء، أعلن الجيش الروسي السيطرة على بلدة بوتشكوف في منطقة خاركيف (شمال شرق).

من جانبها، أعلنت رومانيا أنّ طائرة مسيّرة تحطمت على أراضيها السبت قرب الحدود مع أوكرانيا، ما استدعى إجلاء أكثر من 200 من السكان.

في أعقاب ذلك، استدعت وزيرة الخارجية أويانا تسويّو السفير الروسي في بوخارست.

