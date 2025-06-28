قتيلان و14 جريحا في ضربة روسية استهدفت أوديسا

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أدى هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا، إلى مقتل شخصين واصابة 14 آخرين بينهم أطفال، وفق ما اعلنت السلطات المحلية السبت.

وقال حاكم أوديسا أوليغ كيبر على تلغرام “انتشل عناصر الإنقاذ من بين الأنقاض جثتي شخصين لقيا حتفهما إثر غارة جوية معادية بطائرة مسيرة على مبنى سكني”.

وأضاف أن الهجوم الليلي أدى إلى إصابة 14 شخصا، “بينهم ثلاثة أطفال”.

كثفت موسكو هجماتها على الرغم من جهود وساطة أميركية لوقف الحرب المتواصلة منذ أكثر من ثلاث سنوات، ووصلت المحادثات بهذا الشأن إلى طريق مسدود.

وتتعرض المدن الأوكرانية للاستهداف يوميا بينما تحقق القوات الروسية مكاسب ميدانية.

وفي منطقة خيرسون المجاورة، أعلنت السلطات مقتل شخص واصابة ثلاثة آخرين في ضربات روسية الجمعة.

وقال حاكم المنطقة أوليكساندر بروكودين على تلغرام صباح السبت “استهدفت القوات الروسية المنشآت الحيوية والاجتماعية وكذلك المناطق السكنية في المنطقة”.

أدى الهجوم الروسي في أوكرانيا إلى مقتل عشرات الآلاف واجبر الملايين على النزوح والحق اضرارا جسيمة بمناطق واسعة من شرق اوكرانيا.

ولتحقيق وقف اطلاق النار، تطالب اوكرانيا بانسحاب الجيش الروسي من خمس مناطق يحتلها جزئيا او كليا، في حين تشترط روسيا أن تتراجع كييف عن الانضمام الى حلف شمال الاطلسي وتقر لها بالسيطرة على تلك الاراضي.

بور/ريم/دص