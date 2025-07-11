قتيل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (وزارة الصحة)

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان الجمعة، في أحدث هجوم من نوعه رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.

وقالت الوزارة في بيان إن “غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة في النميرية قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة خمسة أشخاص بجروح”.

ولم يصدر تعليق فوري للجيش الإسرائيلي على الضربة.

تواصل إسرائيل شنّ غارات منتظمة على لبنان، وخصوصا في الجنوب، منذ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر والذي كان من المفترض أن ينهي أكثر من عام من الأعمال العدائية التي أدت إلى إضعاف حزب الله بشدة.

وبموجب الاتفاق، من المقرر أن يسحب حزب الله مقاتليه إلى شمال نهر الليطاني الذي يبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود مع إسرائيل، ليصبح الجيش اللبناني وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الطرفين المسلحين الوحيدين في المنطقة.

كما ينص على أن تسحب إسرائيل قواتها بالكامل من لبنان، لكنها أبقتها في خمسة مواقع تعتبرها استراتيجية في جنوب البلاد.

وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون الجمعة إنه رغم انفتاحه على “حالة اللاحرب” مع إسرائيل، فإن “مسألة التطبيع غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة”.

ناد/ح س/ب ق