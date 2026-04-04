قتيل من الحشد الشعبي في ضربة على غرب العراق قرب الحدود مع سوريا

afp_tickers

3دقائق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل أحد عناصرها في ضربة في غرب العراق على معبر القائم الحدودي مع سوريا، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بذلك.

وقال الحشد في بيان “في تمام الساعة 05,10 (02,10 ت غ)، تعرّض اللواء 45” التابع لفصيل كتائب حزب الله الموالي لإيران “لعدوان صهيو-أميركي غادر عند المنفذ الحدودي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار”.

وأسفر ذلك عن “استشهاد أحد مجاهدي الحشد الشعبي وإصابة أربعة آخرين، فضلا عن إصابة منتسب في وزارة الدفاع”.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في العام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، قبل أن ينضوي ضمن المؤسسة العسكرية العراقية ويصبح تابعا للقوات المسلحة. غير أنها تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران تتحرك بشكل مستقل.

ومنذ اندلاع الحرب التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير وامتدّت إلى العراق، تتعرض مقار للحشد الشعبي ولفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران لغارات منسوبة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال البنتاغون قبل أسبوعين إن مروحيات قتالية نفذت غارات ضد هذه الفصائل.

وفي المقابل، تتبنى فصائل عراقية منضوية ضمن ما يُعرف بـ”المقاومة الإسلامية في العراق”، يوميا هجمات بمسيرات وصواريخ على قواعد “العدو” في العراق والمنطقة.

وكانت بغداد وواشنطن أعلنتا الأسبوع الماضي “تكثيف التعاون” الأمني بينهما من أجل منع الهجمات على القوات الأمنية العراقية والمصالح الأميركية.

غير أن السفارة الأميركية في بغداد اعتبرت الخميس أن “الحكومة العراقية لم تتمكن من منع الهجمات الإرهابية التي تحدث داخل الأراضي العراقية أو تلك التي تنطلق منها” منذ بداية الحرب.

وتعقيبا على ذلك، أكّدت وزارة الخارجية العراقية أن حكومة بغداد “تبذل أقصى الجهود لمنع أي تصعيد (…) وحماية البعثات الدبلوماسية والمصالح الأجنبية والمواطنين والحفاظ على الاستقرار الداخلي”، مؤكدة “مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم استخدام الأراضي العراقية منطلقا أي أعمال عدائية”.

ومنذ بدء الحرب، استهدفت هجمات حقولا نفطية في العراق تديرها شركات أجنبية بينها أميركية، ما دفع غالبية هذه الشركات إلى تعليق عملياتها احترازيا.

وصباح السبت، سقطت طائرتان مسيّرتان في مجمع البرجسية النفطي الذي يضمّ شركات طاقة أجنبية في محافظة البصرة بجنوب العراق، ما أدّى إلى “نشوب حريق”، بحسب ما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

ع ك-كبج/كام