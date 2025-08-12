The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

قتيل وإجلاء الآلاف جراء حرائق الغابات في إسبانيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

لقي رجل حتفه جراء إصابته بحروق وأُجبر الآلاف على الفرار مع اجتياح حرائق الغابات أجزاء من إسبانيا الثلاثاء، مدفوعة برياح عاتية مصاحبة لموجة الحر.

وأصيب الضحية بحروق خطيرة مع تأجيج الرياح التي وصلت سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة ألسنة اللهب التي اجتاحت منطقة تريس كانتوس، وهي ضاحية للعاصمة الإسبانية مدريد يقطنها أثرياء، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وتوفي الرجل لاحقا في المستشفى ليكون أول حالة وفاة جراء عشرات حرائق الغابات التي تضرب البلاد منذ بدء موجة الحر الأسبوع الماضي.

وقالت رئيسة الحكومة الإقليمية المسؤولة عن مدريد إيزابيل دياز أيوسو في منشور على “إكس” إنها “تأسف بشدة” لوفاة الرجل.

وتم إجلاء المئات من سكان تريس كانتوس من منازلهم.

وقال مسؤول البيئة عن منطقة مدريد كارلوس نوفيلو للصحافيين “في غضون أقل من 40 دقيقة تقدّم الحريق ستة كيلومترات”.

وبحلول صباح الثلاثاء، أعلن مسؤولون إقليميون السيطرة على الحريق.

وفي مناطق أخرى، تم إجلاء حوالى ألفي شخص من الفنادق والمنازل القريبة من شواطئ طريفة في منطقة الأندلس (جنوب).

اندلع الحريق قرب موقع شب حريق مشابه تبعته عمليات إخلاء في وقت سابق هذا الشهر.

وقال وزير الداخلية في حكومة الأندلس الإقليمية أنتونيو سانز “نجحنا في إنقاذ منطقة سكنية في اللحظة الأخيرة”.

وأضاف بأن شرطيا أصيب بجروح عندما ضربته سيارة وهو يحاول المساعدة بعمليات الإخلاء.

وفي منطقة قشتالة وليون (شمال غرب)، سُجّل أكثر من 30 حريقا الاثنين، أحدها يهدد منطقة لاس مدولاس المدرجة على قائمة اليونسكو لمواقع التراث  العالمي والمعروفة بناجمها الرومانية للذهب.

تتزامن حرائق الغابات مع ما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية بأن يكون اليوم الأكثر حرا ضمن موجة الحر إذ صدرت تحذيرات من الطقس لكافة المناطق.

ويحذّر خبراء الأرصاد من أن درجات الحرارة القصوى ستكون حوالى 40 درجة مئوية فيما ستبقى درجات الحرارة الدنيا ليلا أعلى من 25 مئوية.

ال/لين/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
9 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
25 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
63 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية