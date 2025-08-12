قتيل وإجلاء الآلاف جراء حرائق الغابات في إسبانيا

لقي رجل حتفه جراء إصابته بحروق وأُجبر الآلاف على الفرار مع اجتياح حرائق الغابات أجزاء من إسبانيا الثلاثاء، مدفوعة برياح عاتية مصاحبة لموجة الحر.

وأصيب الضحية بحروق خطيرة مع تأجيج الرياح التي وصلت سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة ألسنة اللهب التي اجتاحت منطقة تريس كانتوس، وهي ضاحية للعاصمة الإسبانية مدريد يقطنها أثرياء، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وتوفي الرجل لاحقا في المستشفى ليكون أول حالة وفاة جراء عشرات حرائق الغابات التي تضرب البلاد منذ بدء موجة الحر الأسبوع الماضي.

وقالت رئيسة الحكومة الإقليمية المسؤولة عن مدريد إيزابيل دياز أيوسو في منشور على “إكس” إنها “تأسف بشدة” لوفاة الرجل.

وتم إجلاء المئات من سكان تريس كانتوس من منازلهم.

وقال مسؤول البيئة عن منطقة مدريد كارلوس نوفيلو للصحافيين “في غضون أقل من 40 دقيقة تقدّم الحريق ستة كيلومترات”.

وبحلول صباح الثلاثاء، أعلن مسؤولون إقليميون السيطرة على الحريق.

وفي مناطق أخرى، تم إجلاء حوالى ألفي شخص من الفنادق والمنازل القريبة من شواطئ طريفة في منطقة الأندلس (جنوب).

اندلع الحريق قرب موقع شب حريق مشابه تبعته عمليات إخلاء في وقت سابق هذا الشهر.

وقال وزير الداخلية في حكومة الأندلس الإقليمية أنتونيو سانز “نجحنا في إنقاذ منطقة سكنية في اللحظة الأخيرة”.

وأضاف بأن شرطيا أصيب بجروح عندما ضربته سيارة وهو يحاول المساعدة بعمليات الإخلاء.

وفي منطقة قشتالة وليون (شمال غرب)، سُجّل أكثر من 30 حريقا الاثنين، أحدها يهدد منطقة لاس مدولاس المدرجة على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي والمعروفة بناجمها الرومانية للذهب.

تتزامن حرائق الغابات مع ما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية بأن يكون اليوم الأكثر حرا ضمن موجة الحر إذ صدرت تحذيرات من الطقس لكافة المناطق.

ويحذّر خبراء الأرصاد من أن درجات الحرارة القصوى ستكون حوالى 40 درجة مئوية فيما ستبقى درجات الحرارة الدنيا ليلا أعلى من 25 مئوية.

