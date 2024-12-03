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قطر: نعمل مع تركيا وشركاء بالمنطقة لإنهاء الأعمال القتالية في سوريا

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الدوحة (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن قطر تعمل مع تركيا وشركاء آخرين في المنطقة للتوصل إلى حلول لإنهاء الأعمال القتالية في سوريا.

وعندما سُئل عن تقارير أوردتها وسائل إعلام رسمية إيرانية تفيد بأن إيران وروسيا وتركيا ستجتمع للتباحث بشأن سوريا خلال منتدى الدوحة هذا الأسبوع، قال الأنصاري إنه ليست لديه معلومات عن أي خطط من هذا القبيل، لكن قطر دائما منفتحة على ذلك.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية