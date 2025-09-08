The Swiss voice in the world since 1935
قلق من رسوم ترامب الجمركية في معرض الألكترونيات في ألمانيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
5دقائق

أثناء عرض أحد منتجات شركتها الذي يحمل علامة “صُنع في ألمانيا”، تعترف سيغريد كلينك بأنّ الحفاظ على الإنتاج المحلي قد يصبح أكثر صعوبة، وذلك بشكل جزئي بسبب الرسوم الجمركية الأميركية.

وقالت كلينك مديرة شركة روميلسباخر الصغيرة، أثناء مشاركتها في معرض IFA للإلكترونيات الاستهلاكية في برلين، إنّ الاستمرار في تصنيع السلع الألمانية “يصبح أقل بساطة مع الوقت”. 

بالنسبة إلى روميلسباخر التي تتراوح منتجاتها من غلايات المياه إلى ماكينات القهوة، تكمن المشكلة بشكل خاص في الرسوم الجمركية بنسبة 50 في المئة التي تفرضها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألومنيوم.

وقالت كلينك لوكالة فرانس برس، “الآن بات علينا أن نحدّد كمية الصلب التي تحتويها منتجاتنا”، مضيفة أنّ “هذا الأمر شغلنا كثيرا في الأيام الماضية”. 

يواجه أكبر اقتصاد في أوروبا ضغوطا كبيرة جراء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ أظهرت بيانات رسمية صدرت الإثنين أنّ الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة انخفضت في تموز/يوليو إلى أدنى مستوى لها منذ حوالى أربع سنوات.

وبدا القلق ملموسا في معرض IFA هذه السنة، حيث حذر اتحاد الصناعات الإلكترونية والرقمية الألماني ZVEI من أنّ صادرات الإلكترونيات الألمانية إلى الولايات المتحدة التي تعدّ ثاني أكبر سوق للقطاع، قد تنخفض بنسبة 20 في المئة.

ورغم أنّ الاتحاد الأوروبي وترامب توصلا إلى اتفاق في تموز/يوليو يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المئة على معظم السلع من الاتحاد، إلا أنّ حالة من عدم اليقين لا تزال قائمة.

وتشتكي الشركات الألمانية من أنّ قائمة المنتجات التي تواجه رسوما جمركية إضافية تستمر في الاتساع.

ولا يقتصر الأمر على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إذ إنّ شركات الأجهزة المنزلية العملاقة مثل ميلي (Miele) تشعر بالقلق أيضا.

وقال المدير التنفيذي للشركة ماركوس ميلي لفرانس برس، “عندما لا يعرف المستهلكون ماذا سيحدث غدا، فهذا هو الوضع الأسوأ… والأمر نفسه ينطبق على الشركات”. 

وأوضح أنّ مجموعته اضطرّت إلى رفع الأسعار نتيجة للرسوم.

– “تكاليف عالية جدا” –

وأضاف أنّ ما يزيد من مشاكل الشركة هو استمرار ضعف الطلب في العديد من البلدان، مشيرا على وجه الخصوص إلى السوق المحلية حيث يتردّد المستهلكون في الإنفاق، حتى بعد تراجع مستويات التضخم مؤخرا.

وقال إنّ الوضع الاقتصادي أفضل في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنّ شركة ميلي فتحت أول موقع إنتاج لها هناك قبل عودة ترامب الذي يسعى من خلال رسومه الجمركية إلى إنعاش قطاع التصنيع في بلاده.

من جانبها، اضطرّت شركة “فاكير” Fakir لصناعة المكانس الكهربائية إلى التوقف عن الإنتاج في ألمانيا منذ عام ونصف العام.

وقال موظف في الشركة أثناء مشاركته في المعرض، مشترطا عدم الكشف عن هويته، “كان الاستمرار مستحيلا، التكاليف عالية جدا”.

على النقيض من الشركات الصناعية الألمانية المتعثّرة، تجتذب الشركات الصينية المشاركة في المعرض الناس بابتكاراتها، مثل المكانس الكهربائية الروبوتية التي تتسلّق السلالم والأذرع الروبوتية التي تلعب الشطرنج.

وبعدما كانت المنتجات الصينية تعتبر ذات جودة أقل، أصبحت الآن تنافس المنتجات المصنوعة في ألمانيا. 

وباتت الشركات الألمانية تحثّ الخطى لمواكبة هذه المنافس، غير أنّ الأمر يبدو شاقا. وفي الوقت الحالي، يأمل كثيرون في أن يبدأ المستهلكون في ألمانيا في الإنفاق مجددا.

وقالت كلينك “آمل أن ينشر موسم عيد الميلاد مزيدا من الحماس بين المستهلكين الألمان”. 

كاس/ناش/ص ك

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
20 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
