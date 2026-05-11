قمة “أديس 2026” لتطوير المدن والبنى التحتية تنعقد في أبو ظبي الثلاثاء

afp_tickers

1دقيقة

تنعقد قمة أبوظبي للبنية التحتية “أديس 2026″، من 12 إلى 14 أيار/مايو في العاصمة الإماراتية، وتضم مطورين ومستثمرين وصناع قرار في القطاع، بدعم من شركات تتجاوز قيمة محفظة مشاريعها 57 مليار دولار، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وتقام القمة تحت شعار “التطور الحضري: رؤية جديدة للمدن، ومفهوم جديد لحياتنا”، وتهدف إلى تشكيل “منصة انتقال نوعي من مرحلة الحوار إلى التنفيذ العملي”، مرسخة مكانة أبوظبي كـ “مركز عالمي لتطوير المدن المستقبلية”، بحسب الوكالة.

وتشارك في القمة مجموعة من الشركات والجهات الرائدة في القطاع وأبرزها “مدن” و”الدار العقارية” و”بلووم القابضة” وهيئة أبوظبي للإسكان ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة ليد للتطوير العقاري ومجموعة ريبورتاج وقطارات الاتحاد، دعما لأجندة أبوظبي في تطوير البنية التحتية.

بور-س ح/رض