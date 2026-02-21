قوات الدعم السريع السودانية تعلن السيطرة على مدينة حدودية مع تشاد

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية السبت أنها سيطرت على بلدة الطينة الحدودية مع تشاد.

وكانت المدينة تحت سيطرة القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش الذي يخوض حربا مع قوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023.

ونشرت قوات الدعم السريع بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي تعلن فيه السيطرة على “مدينة الطينة الاستراتيجية بولاية شمال دارفور”، إضافة إلى مقطع فيديو لبعض مقاتليها يحتفلون تحت لافتة تحم اسم المدينة.

لم يعلق الجيش على الفور، لكن حاكم إقليم دارفور المتحالف معه مني مناوي أدان “سلوكا إجراميا متكررا يجسد أبشع صور الانتهاكات بحق الأبرياء”.

وأضاف أن سلوكيات الدعم السريع “تؤكد بجلاء النوايا المبيتة… في تهجير بعض القبائل من إقليم دارفور وفرض واقع ديمغرافي بالقوة والسلاح”.

منذ اندلاعها، خلّفت الحرب الأهلية في السودان عشرات آلاف القتلى وأجبرت 11 مليون شخص على النزوح، وتسبب في واحدة أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان الخميس إن سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وما رافقها من انتهاكات تحمل “سمات الإبادة الجماعية”.

منذ سيطرتها على الفاشر، نفذت قوات الدعم السريع عدة عمليات بالقرب من الحدود التشادية.

