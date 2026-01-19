قوات سوريا الديمقراطية: جماعة مسلحة تهاجم سجنا يضم أعضاء من تنظيم الدولة الإسلامية

19 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الاثنين أن جماعة مسلحة هاجمت سجن الشدادي في الحسكة بشمال شرق سوريا، الذي قالت إن الآلاف من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية محتجزون فيه.

وأشارت في وقت سابق من اليوم إلى أن هناك اشتباكات مع “فصائل” الحكومة السورية قرب سجن الأقطان على مشارف مدينة الرقة، والذي يضم أيضا معتقلين من التنظيم المتشدد.

ووصفت الاشتباكات بأنها “تطور بالغ الخطورة”، وقالت إن سيطرة القوات الحكومية على السجن قد يترتب عليها “تداعيات أمنية خطيرة تهدد الاستقرار وتفتح المجال أمام عودة الفوضى والإرهاب”.

وبموجب اتفاق اندماج شامل تم التوصل إليه أمس الأحد، من المفترض أن تنقل مسؤولية السجون التي تضم معتقلين من تنظيم الدولة الإسلامية إلى الحكومة السورية.

وبعد قتال على مدى أيام مع القوات الحكومية، وافقت قوات سوريا الديمقراطية أمس الأحد على الانسحاب من محافظتين، تقطنهما أغلبية عربية وتضمان حقول نفط، بعد أن ظلت تسيطر عليهما لسنوات. وكانت تلك القوات الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في سوريا.

وشددت القوات الحكومية السورية قبضتها اليوم الاثنين على منطقة كبيرة في شمال وشرق البلاد تخلت عنها قوات سوريا الديمقراطية فجأة أمس الأحد، في تحول مفاجئ عزز من حكم الرئيس أحمد الشرع.

وأقامت قوات الأمن الداخلي الحكومية والشرطة العسكرية بعد الاتفاق نقاط تفتيش وتحققت من الهويات في الرقة. وقالت مصادر أمنية هناك إن الرقة أصبحت خالية من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية خلال الليل.

(تغطية صحفية جنى شقير ومايا الجبيلي – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )