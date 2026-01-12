قوّات الدعم السريع تستهدف مركزا للجيش السوداني في مدينة سنجه (مصدر عسكري)

استهدفت قوّات الدعم السريع الإثنين مركزا للجيش بمسيّرات في مدينة سنجه في جنوب شرق السودان، بحسب ما أفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس.

وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويّته إن “مسيّرات ميليشيا آل دقلو استهدفت قيادة الفرقة 17 في مدينة سنجه عاصمة ولاية سنار”.

وأفاد أحد مواطني سنجه وكالة فرانس برس بسماع “أصوات انفجارات وإطلاق مضادات”.

أودت الحرب التي اندلعت في نيسان/أبريل 2023 بعشرات الآلاف ودفعت أكثر من 11 مليونا آخرين إلى النزوح، سواء داخل السودان أو إلى خارج حدوده.

وتقع سنجه على بعد حوالى 300 كيلومتر جنوب شرق الخرطوم، وعلى محور يربط بين المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش في شرق السودان ووسطه.

وتشهد ولاية سنار هدوءا نسبيا منذ عاود الجيش سيطرته على مدن رئيسية أواخر العام 2024 في تقدّم سمح له باستعادة العاصمة الخرطوم.

واستهدفت المنطقة بمسيّرات في تشرين الأول/أكتوبر.

وتأتي هذه الضربة غداة إعلان الحكومة الموالية للجيش العودة إلى الخرطوم، بعد نحو ثلاث سنوات من انتقالها إلى بورت سودان.

