قيادة الإمارات تهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول بالعام الميلادي الجديد
بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ببرقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول، متمنيا لهم “موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الخير والازدهار”، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.
كذلك، بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ببرقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة، إلى “ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء”.
هت/ود