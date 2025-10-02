قيمة “اوبن ايه آي” تصل إلى 500 مليار دولار في رقم قياسي غير مسبوق لشركة ناشئة

وصلت قيمة شركة “أوبن ايه آي” الأميركية المطوِّرة لتطبيق “تشات جي بي تي”، إلى 500 مليار دولار من خلال عملية بيع أسهم، لتصبح بذلك الشركة الناشئة غير المدرجة في البورصة ذات القيمة الأعلى في العالم، على ما ذكرت تقارير صحافية الخميس.

باع موظفو “أوبن ايه آي” حصصا في رأسمال الشركة بقيمة 6,6 مليارات دولار لمجموعة من المستثمرين، من بينهم “ثرايف كابيتال”، والبنك الاستثماري الياباني “سوفت بنك”، ومجموعة “دراغونر إنفستمنت غروب”، وفق ما ذكرت صحيفة “فاينانشل تايمز” ووكالة “بلومبرغ” نقلا عن أشخاص مطلعين على الملف.

هذا التقييم يجعل “أوبن ايه آي” أكبر شركة ناشئة خاصة غير مدرجة في البورصة في العالم، متجاوزة بذلك شركة “سبايس إكس” الفضائية التابعة لإيلون ماسك والتي قُدّرت قيمتها بـ400 مليار دولار في تموز/يوليو، بحسب “فاينانشل تايمز” و”بلومبرغ”.

اكتسبت الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي شهرتها من خلال إطلاق “تشات جي بي تي” الذي يعدّ من أبرز تطبيقات المحادثة الآلية. وجذبت هذه الأداة التي جعلت استخدام الذكاء الاصطناعي متاحا للجميع، استثمارات هائلة.

جمعت “أوبن ايه آي” التي قررت هذا العام بعد جدل واسع أن تبقى شركة غير ربحية، 40 مليار دولار في آذار/مارس من “سوفت بنك”، في عملية حددت قيمتها بـ300 مليار دولار.

سمحت الشركة لموظفيها ببيع حصص تصل قيمتها الإجمالية إلى عشرة مليارات دولار في السوق الثانوية، بحسب “فاينانشل تايمز” التي أشارت إلى طلب قوي من جانب المستثمرين.

خلال النصف الأول من العام، حققت الشركة إيرادات بلغت نحو 4,3 مليارات دولار، على ما أفادت صحيفة “ذي إنفورمايشن” المتخصصة هذا الأسبوع.

لكن كغيرها من الشركات المطوّرة للذكاء الاصطناعي التوليدي، تخطط “اوبن ايه آي” لاستثمار مليارات الدولارات خلال السنوات المقبلة لإقامة البنية التحتية المعلوماتية اللازمة من أجل تطوير خدماتها وتشغيلها.

