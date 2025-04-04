كأس دبي العالمية: “أوشبا تيسورو” يطمح إلى لقبه الثاني وسط منافسة قوية

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يطمح الجواد الياباني “أوشبا تيسورو” بطل 2023 إلى اللقب الثاني في كأس دبي العالمية للخيول، عندما يتقدم المشاركين السبت في النسخة التاسعة والعشرين من السباق الإماراتي الذي يعد ضمن الأغلى في العالم وتبلغ قيمة جوائزه 30.5 مليون دولار، منها 12 مليونا مخصصة للسباق الرئيس.

ويتوقع الخبراء أن تكون المنافسة مفتوحة على لقب السباق البالغة مسافته 2000م على الأرض الرملية، مع إعطاء أفضلية للخيول اليابانية لنيل اللقب الثالث بعد “أوشبا تيسورو”، و”فيكتوريا بيزا” عام 2011.

وسبق للجواد الذي يشرف عليه المدرب نبورو تاكاجي ان جرب حظه بنيل الثنائية العام الماضي، لكنه فشل بعدما حل وصيفا للبطل السعودي “لوريل ريفر”.

ويعد “ثاندر سنو” لفريق غودولفين الإماراتي الوحيد الذي احرز ثنائية بعدما حقق إنجازه في نسختي 2018 و2019.

ويقود “أوشبا تيسورو” الكتيبة اليابانية في السباق الرئيس والتي تضم أيضا “فورافر يونغ” القادم من انتصار مميز بكأس السعودية في شباط/فبراير الذي يقام على أرض رملية ايضاً لكن لمسافة 1800 م، و”ويلسون تيسورو”، و”رامجيت”.

وفي غياب الجياد الإماراتية لغياب الخيول القادرة على المنافسة، سيكون التمثيل العربي حاضرا بقوة عبر الثنائي السعودي “ووك أوف ستارز”و”باتيل إن روول”، والقطري”هيت شو”.

وتعد خيول الإمارات الأكثر فوزا بالشوط الرئيس للسباق الذي انطلق عام 1996 برصيد 13 لقبا مقابل 8 ألقاب لأميركا، و3 ألقاب للسعودية واثنين لليابان ولقب للبرازيل وأستراليا.

م خ/جأش/ع ش