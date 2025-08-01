كهرباء دبي والإمارات للبيئة البحرية تزرعان أكثر من 13 ألف شجرة قرم

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية عشر فعاليات بين شباط/فبراير 2023 وشباط/فبراير 2025 أثمرت عن زراعة 13350 شجرة قرم في محمية جبل علي البحرية، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وشارك في المبادرة أكثر من 1650 من موظفي الهيئة وعائلاتهم، وموظفي بعض الشركات التابعة لها، إضافة إلى مجموعة من طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي.

وجمعت الهيئة ضمن حملاتها لتنظيف الشاطئ في المحمية، 3546 كيلوغراما من النفايات معظمها من المواد البلاستيكية، إلى جانب ثمانية أطنان من الطحالب والأعشاب البحرية المترسبة على شاطئ المحمية.

م ل/كام