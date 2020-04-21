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كوفيد-19 تسجيل إصابات في صفوف طالبي اللجوء في سويسرا

asylum center Zurich

تقول مراكز إيواء طالبي اللجوء إنها تحترم القواعد والقيود التي فرضتها السلطات الصحية في البلاد.

(Keystone)

تم وضع ستة من طالبي اللجوء في الحجر الصحي بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في سويسرا، وفقا لوكالة الأنباء Keystone-SDA. كما تم عزل 25 آخرين بدت عليهم أعراض الإصابة بهذا الفيروس.

وتشير وكالة الأنباء إلى أن مراكز إيواء اللاجئين تتبع نفس البروتوكول والقيود التي يتبعها باقي السكان. وبمعدّل إشغال يصل إلى 40% عبر جميع مراكز اللجوء الفدرالية، من الممكن اتباع الإرشادات الصحية الصادرة عن السلطات الصحية.

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أما في مرافق الكانتونات فيترواح معدّل الإشغال ما بين 60 إلى 100%، ولذلك تم توفير بنى تحية بديلة لاحترام معايير مسافة الأمان الإجتماعية.

وأوقفت سويسرا نقل طالبي اللجوء إلى بلدان أخرى أعضاء في منطقة شنغن، وهو خيار متاح لها بموجب اتفاقية دبلن.

نظام دبلن

تشمل قائمة البلدان المنضوية تحت اتفاقية دبلن البلدان الأعضاء في الاتحاد الاوروبي ال27، بالإضافة إلى ليختنشتاين والنرويج وأيسلندا وسويسرا. وهي تحدد البلد العضو المسؤول عن معالجة طلب اللجوء بحيث يتم فحص الطلب مرة واحدة فقط داخل فضاء دبلن. والهدف الرئيسي من ذلك أوّلا، هو التأكّد من أن الطلب قد تم فحصه بالفعل وأنه لا يمكن نقل طالبي اللجوء من دولة إلى أخرى دون الحصول على إجراءات اللجوء المناسبة. أما الهدف الثاني، فهو منع طالبي اللجوء من الهجرة إلى الدول الأعضاء الأخرى وتقديم طلب اللجوء عدة مرات.

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توقّف عمليات النقل

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كذلك يتم حاليا تجنّب عمليات النقل داخل البلد الواحد. وتسجّل مراكز اللجوء الفدرالية ومرافق الكانتونات حاليا 12 طلبا جديدا في الأسبوع، مقارنة ب120 و180 لشهر يناير وفبراير على التوالي.

وسجلت أمانة الدولة للهجرة 965 طلب لجوء في شهر مارس الماضي، لكنها تتوقّع أعدادا أقل في شهر أبريل.

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Keystone--SDA/ع.ع

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