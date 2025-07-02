The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

كولومبيا تضبط للمرة الأولى غواصة مسيّرة مخصّصة لتهريب المخدّرات

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت البحرية الكولومبية الأربعاء أنّها ضبطت، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، “غوّاصة مسيّرة” مخصّصة لتهريب المخدّرات، مشيرة إلى أنّ هذا المركب مزوّد بهوائي ستارلينك وقادر على نقل طنّ ونصف الطنّ من الكوكايين.

ومنذ عقود تستخدم عصابات المخدرات في كولومبيا، أكبر منتج للكوكايين في العالم، غواصات لتهريب هذا المخدّر إلى الولايات المتّحدة وأوروبا، لكنّها المرة الأولى التي تُعلن فيها السلطات ضبط غواصة مُسيّرة عن بُعد أي لا تحتاج لمن يقودها.

وقالت البحرية إنّ الغوّاصة المسيّرة لم تكن عندما ضبطت على ساحل البحر الكاريبي، في المياه القريبة من مدينة سانتا مارتا الشمالية، محمّلة بالكوكايين، مرجّحة بالتالي أن تكون هذه إحدى رحلاتها التجريبية. 

وقال قائد البحرية الأدميرال خوان ريكاردو روزو خلال مؤتمر صحافي إنّ الغواصة تُشغّلها “شبكات إجرامية” ومُجهّزة بتقنية مُصمّمة “للتهرّب من الرادار”.

وأضاف أنّ ضبط هذه الغواصة يظهر استخدام العصابات “أنظمة أكثر تطورا” ممّا يُشكّل “تحديا متزايدا للأمن البحري الدولي”.

وأظهرت صور نشرتها البحرية مركبا رمادي اللون شبيها بغواصة وقد ثبّت على مقدّمته هوائي قمر صناعي.

وأكدت متحدّثة باسم البحرية لوكالة فرانس برس أنّ الهوائي تابع لستارلينك، الشركة التي تُزوّد الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية والمملوكة للملياردير إيلون ماسك.

في تشرين الثاني/نوفمبر أعلنت البحرية الكولومبية أنّ غواصات مملوءة بالكوكايين تعبر المحيط الهادئ بأسره، من كولومبيا وصولا حتى إلى أستراليا.

فد/بم/ود

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
58 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
18 إعجاب
16 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية