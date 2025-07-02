كييف تستدعي القائم بالأعمال الأميركي بعد قرار واشنطن تعليق تسليمها أسلحة

afp_tickers

9دقائق

استدعت أوكرانيا الأربعاء القائم بأعمال السفارة الأميركية، بعد إعلان واشنطن أنّها ستعلّق إرسال شحنات أسلحة معيّنة كانت وعدت كييف بها لمواجهة الغزو الروسي.

ويرجّح أن يسدّد وقف تسليم ذخيرة وغيرها من المساعدات العسكرية بما في ذلك أنظمة دفاع جوي، ضربة قاسية لأوكرانيا التي تواجه هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات تعد من بين الأكبر على مدى فترة الحرب المتواصلة منذ ثلاث سنوات.

والثلاثاء، قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي في رسالة لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني، إنّ قرار تعليق واشنطن تعليق تزويد أوكرانيا بأسلحة معيّنة “اتُّخذ لوضع مصالح أميركا في المقام الأول، وذلك عقب مراجعة أجرتها وزارة الدفاع للمساعدات العسكرية التي تقدّمها بلادنا لدول أخرى حول العالم”.

وتعقيبا على ذلك، قال المستشار الرئاسي الأوكراني دميترو ليتفين لصحافيين الأربعاء “نعمل على استيضاح الأمر. أظن أن كل الأمور ستتوضح في الأيام المقبلة”.

جاء ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها لم تتلقَّ أي بلاغ مسبق عن خفض في شحنات الأسلحة الأميركية، مشيرة إلى أن وضع حد للغزو الروسي يتطلّب دعما “ثابتا”.

وقالت في بيان إن “أوكرانيا لم تتلق أي بلاغات رسمية بشأن تعليق أو مراجعة الجداول الزمنية للمساعدات الدفاعية المتفق عليها. نشدد على أن المسار باتّجاه إنهاء الحرب هو عبر الضغط الثابت والمشترك على المعتدي وعبر الدعم المتواصل لأوكرانيا”.

وفي إشارة إلى تصاعد الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على أوكرانيا خلال الليل، قالت يفغينيا بريزياغنا وهي من سكان كييف، لوكالة فرانس برس، “سيكون الأمر أكثر إثارة للخوف، وأكثر إيلاما، وسيعاني مزيد من المدنيين”.

وأضافت “آمل حقا أن يكون هذا قرارا موقتا”.

من جانبه، قال إيغور ستانبول (36 عاما) وهو أيضا من سكان كييف، لفرانس برس، “لقد اعتدنا على رؤية أميركا كدولة قيم، دولة تدافع عن الديموقراطية”.

وأضاف “ولكن هناك أمل أن يتذكّروا قيَمهم”.

وتعد الخطوة مؤشرا الى تحوّل محتمل في أولويات الرئيس دونالد ترامب الذي ضغط على روسيا وأوكرانيا لتسريع وتيرة مفاوضات السلام.

وسعى الرئيس الجمهوري لأداء دور أكبر عبر طرح وقف محتمل لإطلاق النار في غزة والتخفيف من حدة التوتر بين إيران وإسرائيل عقب حرب بينهما استمرت 12 يوما.

وحسبما نقل موقع “بوليتيكو” عن مسؤول أميركي رفض الكشف عن هويته، فقد خلصت مراجعة البنتاغون إلى أن المخزونات من ذخائر تم التعهّد بها سابقا باتت ضئيلة للغاية وأنه لن يتم إرسال بعض الشحنات التي كانت مخصصة لأوكرانيا.

لكنّ كيلي شددت على أنّ “قوة الجيش الأميركي لا تزال غير قابلة للتشكيك بها… اسألوا إيران فقط”، وذلك في إشارة إلى الضربات الأميركية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

وذكر موقع “بوليتيكو” ووسائل إعلام أميركية أخرى أن هذا التوقف عن تسليم أسلحة إلى كييف يشمل صواريخ لمنظومة “باتريوت” للدفاع الجوي وأنظمة المدفعية التي تستخدم الذخائر الموجهة بدقة وصواريخ “هيلفاير”.

– “يشجّع” روسيا –

من جانبها، حذّرت وزارة الخارجية الأوكرانية من أن “أي تأخير أو إرجاء” في تسليمها الأسلحة من قبل واشنطن “يشجّع” روسيا على مواصلة مهاجمتها.

وأكد مصدر عسكري أوكراني لفرانس برس أن مواجهة روسيا ستكون أصعب في غياب الاسلحة الأميركية. وقال “نعتمد حاليا بشكل كبير على الأسلحة الأميركية، وإن كانت أوروبا تقوم بما في وسعها، لكن سيكون صعبا علينا (المواجهة) من دون الذخائر الأميركية”.

وذكر تقرير صادر في أيار/مايو عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن أوروبا “حققت تقدما محدودا فقط” في تعزيز صناعاتها الدفاعية.

وأشار إلى أنّ “استمرار المساعدات الأميركية يظل في غاية الأهمية لقدرات أوكرانيا على المدى الطويل في ساحة المعركة”.

في المقابل، رحّبت موسكو بالقرار الأميركي، معتبرة أن خفض الدعم العسكري لكييف يجعل نهاية النزاع أقرب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين ردا على سؤال لفرانس برس “كلما قلّت كمية الأسلحة التي تُسلّم إلى أوكرانيا، باتت نهاية العملية العسكرية الخاصة أقرب”، في إشارة الى التسمية التي تعتمدها موسكو للهجوم الذي بدأ مطلع العام 2022.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتمع مع ترامب أثناء قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في هولندا الأسبوع الماضي، وبدا أنه حصل على رد غامض من الرئيس الأميركي بشأن أنظمة “باتريوت”.

وقال ترامب في إشارة إلى الصواريخ التي تسعى كييف للحصول عليها ليكون بإمكانها مواجهة الهجمات الروسية “سنرى إن كان بإمكاننا توفير بعض منها.. الحصول عليها أمر صعب للغاية”.

– آلاف المسيّرات –

في الأثناء، أسفر هجوم بمسيرة روسية على منطقة خاركيف الأوكرانية عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح، بحسب ما أفاد حاكم المنطقة الأربعاء.

وأتى الهجوم عقب ضربات أوكرانية بمسيّرات أودت بثلاثة أشخاص وأدت إلى إصابة العشرات بجروح الثلاثاء في مدينة إيجيفسك الروسية، على بعد أكثر من ألف كيلومتر عن خط الجبهة.

وخلص تحليل لفرانس برس نشر الثلاثاء إلى أن روسيا كثّفت هجماتها الجوية بشكل كبير في حزيران/يونيو، إذ أطلقت آلاف المسيرات باتّجاه جارتها.

وخلص تقرير صدر في نيسان/أبريل عن “معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولية” إلى أن روسيا تتفوّق عسكريا على أوكرانيا رغم أن الأخيرة تنفق على الدفاع جزءا من ناتجها المحلي الإجمالي يتجاوز ما تنفقه أي دولة أخرى في العالم.

وبلغ إنفاق أوكرانيا على الدفاع 64,7 مليار دولار عام 2024، بحسب المعهد، فيما اعتمدت كييف بشكل كبير على حلفائها في أوروبا والولايات المتحدة في ما يتعلق بالأسلحة والمساعدات.

وحمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب مسؤولية تأجيج النزاع عبر تقديم هذا الدعم، إذ قال للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إن الغرب “تجاهل على مدى سنوات مصالح روسيا الأمنية”.

وتبدّلت نبرة البيت الأبيض حيال أوكرانيا بشكل كبير في عهد ترامب.

وفي العام 2022، استقبل الرئيس حينذاك جو بايدن بحرارة زيلينسكي في البيت الأبيض فيما أعلنت إدارته عن أسلحة بقيمة ملياري دولار مخصصة لأوكرانيا.

في المقابل، تعرّض زيلينسكي أثناء زيارته إلى واشنطن في وقت سابق هذا العام إلى إهانات في المكتب البيضوي من قبل ترامب ونائب الرئيس جاي دي فانس اللذين اتهماه بالجحود.

ولدى طلب فرانس برس الحصول على تعليق بشأن وقف شحنات الأسلحة وسببها، تجنّب البنتاغون الرد مباشرة.

لكن كبير المتحدثين باسم وزارة الدفاع شون بارنيل قال إن “الجيش الأميركي لم يكن قط أكثر قدرة واستعدادا وذلك بفضل قيادة الرئيس ترامب ووزير (الدفاع بيت) هيغسيث”.

دك-ملم/لين-ناش/ب ق