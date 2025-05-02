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لبنان يحذر حماس من تنفيذ أعمال تمس بسيادته

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بيروت (رويترز) – حذر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يوم الجمعة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من تنفيذ أعمال من شأنها المساس بسيادة البلاد وأمنها القومي.

وأشار في بيان إلى ضرورة “عدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الاستقرار الأمني والقومي وأن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار”.

وأضاف “بعد التداول بالمعطيات وانعكاساتها على المستويات كافة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية الآتية إلى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية”.

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