لدواع صحية.. الإفراج عن الإيرانية الحائزة على نوبل للسلام نرجس محمدي

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دبي (رويترز) – قال تقي رحماني زوج الإيرانية الحائزة على نوبل للسلام نرجس محمدي لرويترز يوم الأربعاء إن السلطات في طهران أفرجت عن زوجته بعد تعليق مدة العقوبة التي تقضيها في سجن إيفين، وذلك لتخضع للعلاج الطبي.

وتقضي نرجس عدة أحكام في سجن إيفين سيئ السمعة بالعاصمة طهران، بسبب تهم تشمل نشر دعاية كاذبة ضد الجمهورية الإسلامية.

وقال محاميها مصطفى نيلي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي يوم الأربعاء “بناء على رأي الطبيب الشرعي، علق مكتب المدعي العام في طهران عقوبة السجن التي تقضيها نرجس لمدة ثلاثة أسابيع وأُطلق سراحها من السجن”.

وأضاف “يرجع ذلك إلى حالتها الصحية بعد استئصال ورم وإجراء جراحة ترقيع عظام منذ 21 يوما، ولحسن الحظ كان الورم حميدا ولكن لا بد من أن تخضع لفحوص كل ثلاثة أشهر”.

وحازت نرجس على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 بعد أن عملت على مدى ثلاثة عقود من أجل الدفاع عن حقوق المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام في إيران.

وقال يورجن فاتنه فريدنس رئيس لجنة نوبل النرويجية التي تمنح الجائزة إنه يشعر “بقلق بالغ بسبب استمرار مرضها وألمها”.

وأضاف في بيان “نناشد السلطات الإيرانية إنهاء سجنها بشكل دائم وضمان تلقيها العلاج الطبي المناسب لحالتها المرضية”.