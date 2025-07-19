لقاء ثلاثي أردني سوري أميركي في عمّان بحث “تثبيت وقف إطلاق النار” في السويداء

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عقد وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي وسوريا أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي الى سوريا توم برّاك اجتماعا في عمان السبت لبحث سبل “تثبيت وقف إطلاق النار” في سوريا، حسبما أفاد بيان صادر عن الخارجية الأردنية.

وقال البيان أن المباحثات الثلاثية “تناولت الأوضاع في سوريا، وجهود تثبيت وقف إطلاق النار الذي أُنجِز فجر اليوم حول محافظة السويداء السورية حقنا للدم السوري وحفاظا على سلامة المواطنين”.

واضاف أن الصفدي والشيباني وبراك “إتفقوا على خطوات عملانية تستهدف دعم سوريا في تنفيذ الاتفاق، بما يضمن أمن واستقرار سوريا ويحمي المدنيين، ويضمن بسط سيادة الدولة وسيادة القانون على كل الأرض السورية”.

وبحسب البيان “تضمنت الخطوات العملانية مواضيع تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ونشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، وإطلاق سراح المُحتجَزين لدى كل الأطراف وجهود المصالحة المجتمعية في المحافظة، وتعزيز السلم الأهلي، وإدخال المساعدات الإنسانية”.

وخلال اللقاء أكّد الصفدي وبراك “دعمهما اتفاق وقف إطلاق النار وجهود الحكومة السورية المُستهدِفة تطبيقه”، وشدّدا على “وقوف المملكة والولايات المتحدة وتضامنهما الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها”، مشددين على أن “أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة”.

كما رحّب الصفدي وبراك ب”التزام الحكومة السورية محاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم الجهود المُستهدِفة نبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية”.

وثمّن الشيباني “دور وجهود المملكة والولايات المتحدة الأميركية في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وجهود تنفيذه، وضمان أمن واستقرار سوريا وسلامة مواطنيها”.

وكان الصفدي أعرب في وقت سابق السبت خلال لقائه المبعوث الأميركي الى سوريا عن إدانة بلاده ل”الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة” على سوريا بإعتبارها “خرقا فاضحا” للقانون الدولي.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي بحث مع براك “الأوضاع في سوريا” وأكّد “إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا وتدخلها في شؤونها، باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي، وخرقا لسيادة سوريا يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها وسلامة مواطنيها”.

واشاد الصفدي ب”الدور الأساسي الذي تقوم به الولايات المتحدة الأميركية في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان أمن واستقرار سوريا وسلامة مواطنيها”، مؤكّدًا “استمرار الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية في هذا المجال”.

وأعلنت الرئاسة السورية السبت وقفا “فوريا” لإطلاق النار، تزامن مع بدء قوات الامن الانتشار في محافظة السويداء لـ”وقف الفوضى” بعد أعمال عنف شهدتها المحافظة ذات الغالبية الدرزية أوقعت أكثر من 700 قتيل خلال اسبوع.

وكانت واشنطن أعلنت قبل ساعات اتفاق سوريا واسرائيل على وقف لإطلاق النار بينهما، بعد شن طائرات إسرائيلية ضربات استهدفت مقار رسمية والقوات الحكومية في دمشق والسويداء، ودعوة المبعوث الأميركي توم براك “الدروز والبدو والسنة لإلقاء سلاحهم”.

كط/ب ق