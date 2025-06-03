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لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 22 حزيران/يونيو

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مددت لوفتهانزا، أكبر شركة طيران في أوروبا، الثلاثاء تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 22 حزيران/يونيو المقبل، في ظل استمرار إسرائيل في حربها في غزة بلا هوادة.

وقالت المجموعة الألمانية في بيان مقتضب “ستعلق مجموعة لوفتهانزا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى الأحد 22 حزيران/يونيو ضمنا”.

كان من المقرر في السابق أن يستمر تعليق الرحلات مع تل أبيب حتى 15 حزيران/يونيو.

وتواجه إسرائيل التي تخوض حربا منذ ما يقرب من 20 شهرا في قطاع غزة ضد حماس في أعقاب هجوم الحركة الفلسطينية على أراضيها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ضغوطا دولية متزايدة لإنهاء النزاع.

ويظل الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني خطيرا، حيث حظرت إسرائيل دخول المساعدات كليا لأكثر من شهرين، وخفّفت الحظر في نهاية أيار/مايو.

في الأثناء، أعلن الدفاع المدني في غزة الثلاثاء مقتل 15 شخصا على الأقل بنيران إسرائيلية في جنوب القطاع الفلسطيني، فيما قال الجيش إنه فتح النار على “مشتبه بهم”.

على غرار شركات طيران أخرى، عدّلت مجموعة لوفتهانزا التي تضمّ أيضا الخطوط الجوية السويسرية “سويس” والنمسوية “أوستريان ايرلاينز” والبلجيكية “براسلز ايرلاينز” والإيطالية “إيتا ايرلاينز”، رحلاتها إلى المنطقة مرّات عدّة.

جبل/ح س/لين

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