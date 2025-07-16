مؤسسة “تحقيق أمنية” تعلن تنفيذ أمنيات 418 طفلا من 25 بلدا منذ بداية 2025

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أعلنت مؤسسة “تحقيق أمنية” الإماراتية أنها نجحت في تحقيق 418 أمنية لأطفال من 25 بلدا في 4 دول عربية خلال النصف الأول من 2025 ، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وأوضحت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “تحقيق أمنية”، أن “المؤسسة نفّذت أمنيات في ثلاث دول شقيقة، هي مصر (109 أمنيات)، والأردن (63 أمنية)، واليمن (15 أمنية)، بالإضافة إلى 231 أمنية في دولة الإمارات”.

وأشارت إلى أنّ “الأمنيات شملت خلال هذا العام أطفالاً من 25 جنسية مختلفة”، ما قالت إنّه “يعكس عمق التنوّع الإنساني والانفتاح على الثقافات الذي تتميّز به رؤية المؤسسة”.

وأضافت الشيخة شيخة “كل أمنية نحقّقها هي رسالة حياة، وكل ابتسامة طفل تُنير دروب الأمل وتُعيد المعنى الحقيقي للإنسانية”.

هت