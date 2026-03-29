The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مادورو وزوجته “قويان” ويمضيان وقتهما في الصلاة في السجن (رسالة)

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قال الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس إنهما “قويان” ويمضيان وقتهما في الصلاة في السجن، وذلك في أول رسالة منذ اعتقلتهما الولايات المتحدة مطلع العام.

وجاء في الرسالة التي كتبها مادورو وفلوريس ونشرها أقاربهما السبت على منصة إكس “نحن بخير، نحن قويان، هادئان، ونصلي طوال الوقت”.

وأضافت الرسالة التي نُشرت قبل نحو أسبوع من عيد الفصح الذي يكتسب أهمية بالغة لدى الفنزويليين، وغالبيتهم من المسيحيين الكاثوليك، “لقد تلقّينا اتصالاتكم ورسائلكم… وصلواتكم. كل كلمة حب، وكل علامة مودة، وكل تعبير عن الدعم يغذّي روحنا ويقوّينا روحيا”.

ونقل مادورو وزوجته إلى سجن في بروكلين بمدينة نيويورك، عقب إلقاء القبض عليهما في عملية بكراكاس في الثالث من كانون الثاني/يناير. ومثل الزوجان لمدة وجيزة الخميس أمام محكمة في نيويورك للمرة الثانية منذ اعتقالهما، من دون الإدلاء بأي كلمة.

وهما يواجهان تهما بتهريب المخدرات.

ولا يتاح لمادورو في السجن الاتصال بالإنترنت أو قراءة الصحف، لكنه مخوَّل بالتحدث هاتفيا مع عائلته ومحاميه لمدة 15 دقيقة، وفقا لمصدر مقرب منه.

ولم يدلِ مادورو بأي تصريحات منذ الجلسة الأولى أمام المحكمة في نيويورك في الخامس من كانون الثاني/يناير، حين قدّم نفسه بأنه “رئيس جمهورية فنزويلا”، و”مخطوف” من قبل الولايات المتحدة، وعرّف عن نفسه منذ ذلك الحين على أنه “أسير حرب”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

