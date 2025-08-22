The Swiss voice in the world since 1935
مادورو يدعو الشعب الفنزويلي إلى التعبئة ضد “التهديدات” الأميركية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الميليشيات المدنية وجنود الاحتياط و”كل الشعب” إلى التعبئة هذا الأسبوع لمواجهة “التهديدات” الأميركية.

وتأتي هذه الدعوة بعدما أطلقت الولايات المتحدة عملية لمكافحة المخدرات بنشر قوات بحرية في منطقة البحر الكاريبي، تشمل ثلاث سفن حربية في المياه الدولية قبالة فنزويلا بحسب مصدر في الإدارة الأميركية.

وقال مادورو خلال احتفال تكريم لعناصر الميليشيات “رأيت أنه من الضروري والمناسب أن يكون يومي السبت والأحد يوما عظيما للتعبئة (…) لنقول للإمبرياليين: أوقفوا تهديداتكم! فنزويلا ترفض وجودكم، فنزويلا تريد السلام!”.

وأعلن الرئيس الفنزويلي الإثنين أنه سيتم نشر 4,5 ملايين عنصر ميليشيا مسلحين في البلاد لمواجهة تهديدات الولايات المتحدة.

وتتكون الميليشيات التي يبلغ تعدادها رسميا خمسة ملايين شخص وأقل بحسب متخصصين، من مدنيين يدافعون عن أيديولوجية الرئيس السابق هوغو تشافيز الذي يقدم مادورو نفسه كوريث له.

وأعلن مادورو أيضا أنه سيعقد اجتماعا مع “نظام الدفاع الوطني بأكمله” من أجل “تعديل” الخطط.

من جهتها، ذكرت الصحافة الأميركية أن واشنطن تدرس أيضا إرسال حوالى 4 آلاف جندي من مشاة البحرية إلى المنطقة.

با/الح/غد

