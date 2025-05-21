ماركس أند سبنسر تقدر أضرار الهجوم الالكتروني على أنظمتها ب300 مليون جنيه استرليني

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قدرت سلسلة متاجر ماركس أند سبنسر البريطانية الأربعاء كلفة الأضرار الناجمة عن هجوم إلكتروني تتعرض له منذ أسابيع، بحوالى 300 مليون جنيه استرليني.

وجاء في بيان للشركة “تقديرنا الحالي قبل إجراءات التخفيف، يتوقع أن يكون التأثير على النتيجة التشغيلية للمجموعة للسنة المالية 2025-2026 بحوالى 300 مليون جنيه استرليني، والذي سنخفضه بفضل إدارة صارمة للأكلاف والتأمين وتدابير تجارية أخرى”.

وتوقعت الشركة أن تتواصل الاضطرابات المرتبطة بهذا الهجوم الذي اضطرها لتعليق المبيعات عبر الانترنت خصوصا، حتى تموز/يوليو.

وأضافت أن “المبيعات الغذائية تأثرت بسبب تراجع في توافر المنتجات، لكن الوضع يتحسن” موضحة “في مجالي الملابس والسلع المنزلية ومستحضرات التجميل، تأثرت المبيعات عبر الانترنت والنتائج التشغيلية بشكل كبير” من خلال التعليق الموقت للمبيعات عبر الانترنت.

وكانت الشركة كشفت منتصف أيار/مايو أن بعض البيانات الشخصية لزبائنها سلبت في إطار هذا الهجوم الالكتروني الذي بدأ في منتصف نيسان/أبريل من دون أن يمس بالمعلومات المتعلقة بالدفع أو الكلمات السر في الحسابات.

وإلى جانب ماركس أن سبنسر، تعرضت متاجر هارودز الشهيرة لهجوم الكتروني ما اضطرها إلى تقليص إمكان الوصول إلى مواقعها الإلكترونية في مطلع الشهر الجاري.

زاب/غ ر/الح