ماكدونالدز اليابان تلغي حملة ترويجية بعد جدل أثارته فعالية مماثلة عن بوكيمون

ألغت “ماكدونالدز” اليابان حملة ترويجية بالتعاون مع مانغا “وان بيس”، بعدما تسببت فعالية مماثلة تتمحور على “بوكيمون” بحالة من الاندفاع والفوضى، ما أجبر عملاق الوجبات السريعة على تقديم اعتذار.

وكان من المقرر أن تقدّم سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأميركية بطاقات “وان بيس” في وجبات “هابي سيت”، وهو الاسم الياباني لوجبات “هابي ميل” الشهيرة، لكنّها أعلنت في بيان مقتضب الخميس أنّها ألغت الحملة التي كان من المقرر أن تبدأ في 29 آب/أغسطس.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، قدّمت “ماكدونالدز” بطاقات بوكيمون محدودة الإصدار لمَن يشتري هذه الوجبات المخصصة بشكل رئيسي للأطفال.

وأدّت هذه الحملة إلى تشكّل طوابير طويلة أمام بعض الفروع حيث اشترى بعض الزبائن وجباتٍ عدة للحصول على البطاقات ثم أعادوا بيعها عبر الإنترنت.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي شكاوى بشأن عجز العائلات عن شراء الوجبة الشهيرة، بالإضافة إلى صور لم يتسنَ التأكد من صحتها تُظهر أكياس بلاستيك مليئة بوجبات غير مأكولة.

وكان من المفترض أن تستمر الحملة ثلاثة أيام، لكنّ البطاقات نفدت في عدد كبير من فروع “ماكدونالدز” في اليوم الأول.

وأطلق البعض على فعالية بوكيمون تسمية “أنهابي ميلز” (“وجبات غير سعيدة”).

وواجهت حملات أخرى لـ”ماكدونالدز اليابان” مشكلات مماثلة في السابق، بما في ذلك تعاون مع سلاسل مانغا مثل “تشييكاوا”.

وبعد حملة بوكيمون، اعتذرت “ماكدونالدز اليابان” وتعهدت اتخاذ خطوات لمنع حدوث مشكلات مماثلة في المستقبل.

