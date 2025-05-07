ماكرون: فرنسا “تعمل بلا هوادة” للافراج عن “رهينتين” فرنسيتين محتجزتين في إيران منذ 3 سنوات

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أن فرنسا “تعمل بلا هوادة” للافراج عن “رهينتين” فرنسيتين محتجزتين في إيران منذ ثلاث سنوات.

وكتب الرئيس الفرنسي على إكس “أؤكد لعائلتيهما دعمنا الثابت”.

وفي مطلع نيسان/أبريل، أعلنت باريس نيتها رفع شكوى ضد طهران “قريبا” أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “انتهاك قانون الحماية القنصلية” بشأن هذين الفرنسيين.

من المقرر خروج الكثير من التظاهرات التضامنية في فرنسا، في الذكرى السنوية الثالثة لاعتقالهما.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في مقطع فيديو نشره على إكس “مضى ثلاث سنوات على اعتقال مواطنينا، سيسيل كولر وجاك باري، في إيران (…) في 7 أيار/مايو 2022، تم اعتقالهما من دون أي أساس”.

أوقفت سيسيل كولر استاذة الآداب الحديثة مع شريكها خلال رحلة في ايران في أيار/مايو 2022. ووجّه القضاء الإيراني إليهما تهمة “التجسس”. وهما معتقلان في سجن إيوين في طهران.

وأضاف بارو “أنهما (…) يقبعان في سجون النظام الإيراني في ظروف غير إنسانية تصل إلى حد التعذيب. هذا الوضع غير مقبول”، مؤكدا أن هذين المواطنين الفرنسيين “ضحيتان للنظام الإيراني، ضحيتا التعسف، ضحيتا الظلم”.

وندد ماكرون بسياسة “رهائن الدولة” التي لا تستثني أي أجنبي، وحث من جديد الفرنسيين على عدم السفر إلى إيران “لتجنب خطر تعرضهم للاعتقال التعسفي”.

لطالما اتّهمت الدول الغربية إيران بتوقيف مواطنيها بناء على تهم ملفّقة في إطار سياسة تقوم على استخدامهم كورقة مساومة من أجل الحصول على تنازلات. في المقابل، تؤكد طهران أن هؤلاء يتم توقيفهم بناء على شبهات في قضايا أمنية وتجسسية.

وفي منتصف نيسان/أبريل، فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على سبعة مسؤولين عن السجون والقضاء في إيران لاحتجاز مواطنين من دول التكتل.

ففف-غب/غ ر-ريم