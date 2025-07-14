ماليزيا تفرض قيودا على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي الأميركية الصنع

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فرضت ماليزيا الإثنين قيودا صارمة على تصدير وإعادة شحن وعبور كل شرائح الذكاء الاصطناعي الأميركية، في خطوة تهدف إلى وقف التجارة غير القانونية التي تشمل دولا كالصين.

وأوضحت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة في بيان أن “كل عمليات التصدير وإعادة الشحن وعبور شرائح الذكاء الاصطناعي الأميركية تخضع اعتبارا من الآن لنظام تصاريح التجارة الاستراتيجية”.

وأشارت الحكومة إلى أن “هذه المبادرة تهدف إلى سد الثغرات التنظيمية، فيما تواصل ماليزيا مراجعتها لإمكان إدراج هذه الشرائح الإلكترونية المتطورة المصنعة في الولايات المتحدة في قائمة السلع الاستراتيجية”.

وأعربت واشنطن سابقا عن قلقها إزاء عمليات تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي الأميركية، بشكل خاص لاحتمال تحويل مكونات حساسة إلى الصين.

وتُعتبر ماليزيا مركزا رئيسيا لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة بفضل موقعها الاستراتيجي في سلسلة التوريد العالمية وقدراتها اللوجستية المتطورة، وفقا لخبراء في هذا المجال.

وأعلنت كوالالمبور الشهر الماضي أنها تحقق في تقارير تفيد بأن شركة صينية ربما تجاوزت قيود التصدير الأميركية على الشرائح باستخدام خوادم تضم شرائح نفيديا في ماليزيا.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن مهندسين صينيين نقلوا في آذار/مارس إلى ماليزيا أقراصا صلبة تحتوي على بيانات بهدف بناء نماذج ذكاء اصطناعي في مراكز بيانات ماليزية باستخدام شرائح أميركية متقدمة.

وأوضح التقرير أن المهندسين كانوا ينوون إعادة نماذج الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وشدّدت الولايات المتحدة سابقا القيود على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين في إطار سعيها للحفاظ على تفوقها التكنولوجي.

ولطالما أصرت بكين على ضرورة التزام الشركات الصينية بالعمل وفقا للقوانين والأنظمة المحلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غوه جياكون حينها: “تتطلع الصين إلى التعاون مع دول المنطقة بما في ذلك ماليزيا، للحفاظ معا على نظام تجاري دولي حر ومفتوح”.

وأكدت ماليزيا الإثنين أنها “تقف بحزم ضد أي محاولة للتحايل على ضوابط التصدير أو الانخراط في نشاطات تجارية غير مشروعة من قبل أي فرد أو شركة”.

جهو/ماش/الح