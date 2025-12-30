مانشستر يونايتد يتعادل 1-1 مع وولفرهامبتون المتعثر

2دقائق

مانشستر (إنجلترا) 30 ديسمبر كانون الأول (خدمة رويترز الرياضية العربية) – عانى مانشستر يونايتد من نهاية محبطة لعام 2025 اليوم الثلاثاء حيث تعادل 1-1 على أرضه مع ولفرهامبتون واندررز، ليحصد الفريق صاحب المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نقطته الثالثة هذا الموسم.

استغل المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي مشاركته النادرة كأساسي، حيث منح يونايتد التقدم بتسديدة من على حافة منطقة الجزاء غيرت اتجاهها في الدقيقة 27، لكن ولفرهامبتون تمكن من معادلة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بفضل ضربة رأس من لاديسلاف كريتشي.

وفي الشوط الثاني، اضطر حارس مرمى ولفرهامبتون، خوسيه سا، إلى بذل جهد كبير لمنع ضربة رأس من زميله يرسون موسكيرا من دخول الشباك، بينما قام نظيره في مانشستر يونايتد، سيني لامنس، بالتصدي لكرتين متتاليتين بشكل رائع ليحرم كريتشي وموسكيرا من التسجيل في تتابع سريع.

وظن باتريك دورجو أنه سجل هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة 90، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو، ليظل يونايتد في المركز السادس برصيد 30 نقطة. أما ولفرهامبتون فيحتل المركز الأخير بثلاث نقاط من 19 مباراة.

(إعداد أحمد عبد اللطيف للنشرة العربية)