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مبعوثة أمريكا للأمم المتحدة: نريد خفض التصعيد في الشرق الأوسط

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الأمم المتحدة (رويترز) – قالت المبعوثة الأمريكية إلى الأمم المتحدة يوم الاثنين إن بلادها لا تريد أن ترى انتشارا للعنف في الشرق الأوسط وتريد أن ترى خفضا للتصعيد.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد لصحفيين “نريد أن نجد طريقا للسلام حتى يتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بالأمن ويجد اللبنانيون والإسرائيليون الذين يعيشون على الحدود الشمالية الأمن والسلامة أيضا”.

وعندما سئلت عما إذا كانت إسرائيل قد أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستنفذ توغلا في لبنان، قالت إنها لن تتحدث عن محادثات أمريكية إسرائيلية، ولكن البلدين على اتصال وثيق.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية