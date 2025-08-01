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مبيعات سوق دبي الحرة تتجاوز 638 مليون درهم في تموز/يوليو

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سجّلت سوق دبي الحرة مبيعات بلغت 638,8 مليون درهم خلال تموز/يوليو، وهو مبلغ من الأعلى خلال شهر واحد في تاريخ السوق، بحسب ما أفاد بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي الجمعة.

وبلغت بذلك مبيعات السوق منذ بداية العام حتى نهاية تموز/يوليو 4,734 مليارات درهم، بنمو قدره 5,86 في المئة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

ووفق البيان، تفوقت مبيعات الشهر المنصرم على الرقم القياسي السابق لتموز/يوليو، البالغ 602,8 مليون درهم والمسجل في العام 2023.

وأوضح البيان أن مبيعات تموز/يوليو 2025 تضعه في المركز التاسع بين أفضل 10 أشهر في تاريخ سوق دبي الحرة.

م ل/كام

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