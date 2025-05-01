مبيعات سيارات تيسلا تتراجع في فرنسا في نيسان/ابريل

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استمر تسجيل سيارات جديدة من تيسلا في التراجع في فرنسا في نيسان/أبريل بنسبة 60% مقارنة بالشهر نفسه قبل عام في ضوء ركود سوق السيارات الكهربائية.

مع تحديث مجموعتها رغم تأثرها بسبب صورة رئيسها إيلون ماسك، شهدت الشركة الأميركية للسيارات الكهربائية تراجعا في مبيعاتها في فرنسا بنسبة 59% في نيسان/أبريل وبنسبة 44% منذ بداية 2025، مع بيع 7556 سيارة.

وسجل سوق السيارات الجديدة بأكمله في فرنسا تراجعا بنسبة 5,64%، وهو أقل بكثير من الشهر السابق (-14,5%)، مع تسجيل 139 ألف سيارة وفقا للأرقام التي نشرتها منصة السيارات (PFA) الخميس.

وقال نيكولا لو بيغو المدير العام الموقت لمنصة السيارات لوكالة فرانس برس “مستوى السوق مقلق وهو منخفض للغاية مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد”.

واضاف “في جو من عدم الاستقرار الاقتصادي يستهلك الفرنسيون أقل ويدخرون. ويتفاقم كل هذا بسبب الشكوك المرتبطة بالحرب التجارية التي شنها ترامب على جميع البلدان في العالم من خلال فرض رسوم جمركية لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد الكلي على المستوى المالي العالمي وتؤثر أيضا على ثقة الأسر”.

يؤثر التراجع بشكل خاص على مجموعة “ستيلانتس” (-12% خلال عام واحد) بينما تتعافى مجموعة رينو (+2%) وتتقدم على ستيلانتيس من حيث العدد (39 ألف سيارة مسجلة في نيسان/أبريل مقابل 33786).

وتأتي فولكس فاغن في المرتبة الثالثة، متراجعة بنسبة 8,5%، متأثرة بعلامة سيات التجارية.

وتابع “كل شيء يتراجع وفي ضوء ذلك لدينا ركود في سوق السيارات الكهربائية بنحو 18%”.

تم تسجيل 100 ألف سيارة كهربائية في فرنسا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، أي أقل بخمسة آلاف سيارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يؤكد نيكولا لو بيغو أن “الامور لا تسير في الاتجاه الصحيح”.

ووفقا لمنصة بيانات AAA، “يبتعد الأفراد عن السيارات الكهربائية” التي انهارت مبيعاتها بنسبة 44% خلال الشهر.

خلافا لتيسلا تظهر العديد من العلامات التجارية تقدما قويا منها رينو 5 التي تحتل الصدارة.

وهذا ينطبق أيضا على مجموعة فولكس فاغن (سكودا وأودي وكوبرا وحتى بورش) وداتشا وسيتروين ومرسيدس وكيا وفورد وميني وبي واي دي ودي اس.

نيو/ليل/ص ك