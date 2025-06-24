متحدث: الهجوم الإسرائيلي على سجن إيفين في إيران أسفر عن سقوط قتلى ومصابين

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دبي (رويترز) – قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أصغر جهانجير يوم الثلاثاء عبر التلفزيون الرسمي إن أجزاء من المبنى الإداري لسجن إيفين في العاصمة طهران تضررت جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفته يوم الاثنين، وإن ذلك أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وأضاف جهانجير “بعد وقوع الأضرار، أُصيب بعض الزملاء من العاملين في القطاعين الإداري والقضائي… بالإضافة إلى نزلاء وأفراد من أسرهم… لدينا شهداء أيضا، لكن عددهم لم يتحدد بعد”.