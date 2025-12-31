متحدث: مقتل فرد أمن وإصابة اثنين في تفجير انتحاري بسوريا
31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الداخلية السورية اليوم الأربعاء إن انتحاريا استهدف دورية للشرطة في حلب، مما أسفر عن مقتل فرد أمن وإصابة اثنين آخرين.
وأضاف المتحدث نور الدين البابا في تصريحات للوكالة العربية السورية للأنباء أن “الشخص الذي فجر نفسه بحزام ناسف ضمن الدورية في حلب يرجح أن يكون من خلفية فكرية أو تنظيمية لتنظيم داعش” في إشارة لتنظيم الدولة الإسلامية، مضيفا أن “التحقيقات مكثفة الآن لتحديد هوية المنفذ”.
ونقلت قناة الإخبارية عن مصدر أمني قوله إن المهاجم فجّر نفسه أثناء تفتيش الدورية له بعد الاشتباه به.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قتل جنديان من الجيش الأمريكي ومترجم مدني في سوريا على يد مهاجم يُشتبه بانتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية، استهدف رتلا للقوات الأمريكية والسورية قبل أن يقتلوه برصاصهم.
(تغطية صحفية يمنى إيهاب ومحمد الجبالي – إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)