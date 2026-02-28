متحدث: مقتل 2 على الأقل من قوات الحشد الشعبي في غارات جوية على العراق
بغداد 28 فبراير شباط (رويترز) – قال متحدث باسم قوات الحشد الشعبي لرويترز اليوم السبت إن اثنين على الأقل من القوات قتلوا وأصيب ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، بعد أربعة انفجارات على الأقل جراء غارات جوية في جرف الصخر الواقعة جنوب بغداد.
وأضاف أن عمليات البحث جارية للعثور على قتلى أو جرحى محتملين.
وقوات الحشد الشعبي هي تحالف يضم فصائل شبه عسكرية ذات أغلبية شيعية، جرى دمجها رسميا في قوات الأمن العراقية، وتضم عدة فصائل متحالفة مع إيران.
