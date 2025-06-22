مجلس الأمن يجتمع اليوم بشأن الضربات الأمريكية على إيران

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال دبلوماسيون إنه من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق يوم الأحد، بعد أن انضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم الإسرائيلي على إيران وقصفت مواقعها النووية الرئيسية خلال الليل في هجمات بقنابل ضخمة خارقة للتحصينات.

وطلبت إيران عقد الاجتماع، داعية المجلس المكون من 15 عضوا إلى “التصدي لهذا العمل العدواني الصارخ وغير القانوني، واستنكاره بأشد العبارات الممكنة”.

وقال السفير الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية داني دانون في بيان يوم الأحد إن الولايات المتحدة وإسرائيل “لا تستحقان أي تنديد، وإنما تعبيرا عن التقدير والامتنان لجعل العالم مكانا أكثر أمانا”.