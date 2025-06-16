مجلس الشورى الإيراني يصادق على تعيين وزير الاقتصاد الجديد

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صادق المشرعون الإيرانيون الإثنين على تعيين وزير جديد للاقتصاد ستكون مهمته معالجة المشكلات الاقتصادية المتزايدة ومنها ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وجاءت المصادقة على تعيين علي مدني زاده (43 عاما) وزيرا للاقتصاد والمالية بعد أشهر على إقالة سلفه عبد الناصر همتي إثر خسارته في تصويت على حجب الثقة لفشله في معالجة المشكلات الاقتصادية.

ونال مدني زاده 171 صوتا مؤيدا و61 معارضا فيما امتنع ثمانية من النواب الحاضرين في البرلمان الذي يضم 290 مقعدا عن التصويت، وفق التلفزيون الرسمي.

ويتعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط بسبب عقوبات أميركية واسعة النطاق، أججت تضخما مرتفعا وتسببت في ارتفاع الأسعار.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير أعاد الرئيس دونالد ترامب إحياء سياسته المتمثلة بممارسة “ضغوط قصوى” على إيران.

وتتزامن الأزمة الاقتصادية حاليا مع تصعيد خطير في النزاع الإقليمي.

فمنذ الجمعة تشن إسرائيل ضربات على إيران مستهدفة قواعد عسكرية ومواقع نووية ومناطق سكنية في أنحاء البلاد.

أودت الضربات بـ224 شخصا في الجمهورية الإسلامية بينهم قادة عسكريون كبار وعلماء نوويون ومدنيون.

وردت إيران بقصف بالطيران المسير والصواريخ أودى بـ24 شخصا على الأقل في إسرائيل، وفق آخر حصيلة.

لا تعترف إيران بإسرائيل ولطالما اتهمتها بتنفيذ عمليات تخريب تستهدف منشآتها النووية واغتيال علمائها.

بدم-مز/غد/ص ك