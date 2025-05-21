مجموعة ترامب تبني منتجعا للغولف بقيمة 1,5 مليار دولار في فيتنام

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حضر إريك ترامب الأربعاء حفل وضع حجر الأساس في فيتنام لمنتجع فاخر وملعب للغولف بقيمة 1,5 مليار دولار من المقرر أن تطوره مجموعة العقارات التابعة لوالده الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

يُُتهم ترامب ومجموعته التي تبني مشاريع عقارية فاخرة في جميع أنحاء العالم باستغلال منصبه الرئاسي لتحقيق مكاسب مالية شخصية.

حضر إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة وزوجته لارا إلى جانب مسؤولي شركة التطوير العقاري كينباك سيتي دفلوبمنت الحدث الذي أحيط بإجراءات أمنية مشددة في مقاطعة هانغ ين، على بعد 40 كيلومترا جنوب شرق هانوي، حيث سيتم بناء المجمع الذي يضم ملعبا مكونا من 54 حفرة وفيلات سكنية.

شاهد مئات المزارعين الحدث من بعيد، وكان معظمهم واقفا على سد يطل على مزارع البرتقال والخوخ وأشجار الكمكوات التي ستُقتلع لبناء المجمع الفاخر.

قالت دو ثي ليو، وهي مزارعة تبلغ 62 عاما حصلت على تعويض عن أرضها ضمن المشروع لوكالة فرانس برس إنها سعيدة بوجود عائلة ترامب هنا، لكنها قلقة من أنها لن تجد ما تفعله. وقالت “نريده أن يوفر لنا فرص عمل”.

ومن المقرر أيضا أن يعاين إريك ترامب مواقع أخرى لمشروع بناء برج في مدينة هو شي منه الجنوبية التي تعد مركزا للأعمال في فيتنام.

وقال مدير المشروع تشارلز بويد-بومان في اجتماع مع رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه في آذار/مارس إن المجموعة تهدف إلى الانتهاء من منتجع الغولف خلال سنتين قبل أن تستضيف فيتنام قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

تجري فيتنام والولايات المتحدة محادثات تجارية بعد أن هدد الرئيس ترامب بفرض ضريبة بنسبة 46% على السلع الفيتنامية كجزء من حملته العالمية لفرض رسوم جمركية.

زار ترامب هانوي عام 2019 عندما اجتمع للمرة الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. ووصف العاصمة الفيتنامية آنذاك بأنها “مدينة رائعة”.

بور/ص ك/ب ق